Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Проект художественного руководителя Ивантеевского музыкально-драматического театра Артёма Бибилюрова — фестиваль молодых театральных режиссёров «Новые горизонты» получил грант от Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль задуман для того, чтобы помочь молодым театральным деятелям Московской области реализовать свои творческие проекты, а также выявить и поддержать талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Почетными участниками и спикерами фестиваля станут известные деятели искусства и культуры.
Фестиваль планируется провести в конце февраля — начале марта 2025 года.
Партнёрами проекта являются Министерство культуры и туризма Московской области, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, администрации городских округов Пушкинский, Ивантеевка, Пушкинский музыкально-драматический театр, Театральный институт имени Бориса Щукина, телеканал «360» и инновационный центр «Сколково».
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Фестиваль планируется провести в конце февраля — начале марта 2025 года.
Партнёрами проекта являются Министерство культуры и туризма Московской области, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, администрации городских округов Пушкинский, Ивантеевка, Пушкинский музыкально-драматический театр, Театральный институт имени Бориса Щукина, телеканал «360» и инновационный центр «Сколково».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Дайана Хусинова