Самый знаменитый ловелас, которого убила любовь: 6 июня в России празднуют день Пушкина

Фото: РИА Новости/Селимханов
6 июня 1799 года в Москве родился человек, которого потомки прозвали «Солнцем русской поэзии». Александр Сергеевич Пушкин до сих пор считается одним из самых выдающихся русских писателей. Его произведения читают в школах и университетах, по ним снимают фильмы и ставят театральные постановки.
Самые интересные факты биографии величайшего национального русского поэта собрала редакция «Радио 1».
Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по некоторым данным 26 мая) 1799 года в городе Москва Российской Империи. Семья поэта жила в историческом районе нынешней столицы — Немецкая слобода.
Происхождение Пушкина идёт от разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к «мужу честну» Ратше (холоп великого князя Всеволода Ольговича, в Киеве на Руси). Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе, он видел в своих предках образец истинной «аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он обращался (в том числе в художественной форме) и к образу своего прадеда по матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным инженером и генералом.
В XVII веке предки Пушкина по отцу не поднимались выше придворного чина стольника. Прадед, живший в эпоху Петра I, Александр Петрович Пушкин, был сержантом гвардии и в 1725 году в припадке безумия убил свою жену, а его дед, Лев Александрович, был полковником артиллерии, капитаном гвардии.
Лето маленький поэт обычно проводил за городом, у своей бабушки по материнской линии Марии Алексеевны Ганнибал. Предполагается, что именно в гостях у неё, в Санкт-Петербурге, Пушкин впервые встретился с Павлом I. Это время заняло особое место в биографии маленького Александра Пушкина, оставив в его памяти неизгладимые впечатления, которые он впоследствии отразил в некоторых своих произведениях. Именно в эти годы у Саши была няня — так полюбившаяся ему Арина Родионовна Яковлева, крепостная, принадлежавшая семье Ганнибалов.
На фото: Домик Арины Родионовны, любимой няни Пушкина. Автор: РИА Новости/Макс Альперт
Маленький Пушкин страдал от избыточного веса. Как вспоминала сестра поэта Ольга, вместе с которой его обычно отсылали к Марие Алексеевне, он «своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнею молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать». Именно отсюда возникло предположение историков, что Пушкин был нелюбимым ребёнком в семье.
Бабушка же поэта очень любила своего внука. Говорят, что он единственный, кто мог беспрепятственно заходить в её кабинет (вольность, которая детям того времени не позволялась). Все гувернёры и сёстры поэта говорили на французском языке, а вот русскому чтению и письму Пушкина научила именно Мария Алексеевна.
Во всем известный Царскосельский лицей Александра Сергеевича привёз его дядя Василий Львович Пушкин, когда юному поэту стукнуло 12 лет.
Царскосельский лицей был обязан дать стране блестяще образованных, молодых людей с новыми взглядами на жизнь. Кстати, в этом учебном заведении могли учиться два младших брата императора, но, к сожалению, Александру Пушкину не довелось учиться рядом с членами императорской семьи.В самом начале открытия учебного заведения во главе Царскосельского лицея стояли умнейшие люди России. Не просто преподаватели, но просветители: В.Ф.Малиновский (Малиновский был директором со дня открытия учебного заведения до 4 апреля 1814 года —даты своей смерти). и Е.А.Энгельгардт (писатель и педагог, назначенный на должность директора в 1816 году).
Слушателям лицея преподавали науки настоящие профессора. В этом учебном заведении имелась прекраснейшая библиотека, денег на которую не жалели. Каждому воспитаннику в лицее полагалось отдельное помещение. Физические наказания запрещались.
Фото: iStock/Asergieiev
В лицее Александр Сергеевич рос бодрым, подвижным, остроумным мальчиком. Именно в лицее он проявил главную страсть к писательству. За прекрасное владение французским языком лицеисты прозвали Пушкина «Французом» Позже из-за непоседливости и живости характера у юного Александра появилось прозвище «Егоза» А за неукротимый, вспыльчивый характер Пушкина называли «Смесь тигра с обезьяной».
В 1815 году, на публичном экзамене, в присутствии знаменитого поэта Державина, маститого старца, начинающий поэт, волнуясь, прочёл свое стихотворение «Воспоминания о Царском селе». Державин слушал лицеиста с восторгом, слезы катились по его старческим щекам, Гаврила Романович даже хотел обнять талантливого юношу, но Пушкин после прочтения стихотворения, сконфузившись, сбежал из зала. Вся прежняя смелость Александра испарилась. Юношу искали, но нигде не могли найти.
В 1817 году Александр завершил образование в лицее. Он обладал огромным запасом знаний по русской литературе, латыни, истории, древнегреческой и древнеримской мифологии, французской и российской поэзии. О юной, беззаботной жизни в лицее Александр Сергеевич вспоминал с грустью и умилением. Жизни в лицее он посвятил множество своих прекрасных стихов. Что не удивительно, поскольку в лицее начинающий поэт встретил не только единомышленников, весёлых и верных друзей.
Из Царскосельского лицея Пушкин выпустился, имея признание в самых высоких литературных кругах. Ещё будучи студентом поэт принимал участие в литературном обществе карамзинистов «Арзамас», ведущем борьбу с консерваторами-классицистами «Беседы любителей русского слова», сблизился с представителями свободомыслящего дворянства, в том числе с Петром Чаадаевым.
По образование Пушкин был коллежским секретарём и поступил на работу в Коллегию иностранных дел. Служба там его совсем не обременяла, совсем наоборот — он стал вращаться в ещё более высоких кругах петербургской интеллигенции.
Фото: iStock/orensila
На досуге Пушкин продолжал писать стихи, в частности, в период с 1817 по 1820 год он работал над поэмой «Руслан и Людмила», которая вскоре была признана реформаторской и ознаменовала начало перелома в русской поэзии.
Правительство Александра I, обеспокоенное популярностью вольнодумных стихотворений, намеревалось сослать Пушкина в Сибирь или Соловецкий монастырь, но благодаря заступничеству друзей (Жуковского, Александра Тургенева, Карамзина) поэт в мае 1820 года был выслан на юг России на службу в канцелярию генерала Ивана Инзова. С разрешения Инзова Пушкин побывал на Кавказе и в Крыму, а осенью того же года поселился в Кишинёве. Здесь поэт общался с целым рядом виднейших деятелей декабристского движения – Павлом Пестелем, Владимиром Раевским, Василием Давыдовым, Иваном Якушкиным, Сергеем Волконским и др.
Южная ссылка – период расцвета романтизма Пушкина, сильнее всего проявившегося в созданных здесь поэмах, которые прочно утвердили за ним славу первого русского поэта («Кавказский пленник» (1820-1821), «Братья-разбойники» (1821-1822), «Бахчисарайский фонтан» (1821-1823), «Цыганы» (1824). Живыми и разнообразными южными впечатлениями проникнуты стихотворения этого периода («Погасло дневное светило...» (1820), «Мне вас не жаль, года весны моей...» (1820), «Я пережил свои желанья...» (1821), «Кинжал» (1821), «Война» (1821), «Узник» (1822), «Песнь о вещем Олеге» (1822).
По словам историков, до встречи со своей любимой женщиной, Натальей Гончаровой, поэт вёл весьма развязный образ жизни. С 14 лет он начал посещать публичные дома, крутил бесконечные романы и даже вёл список женщин, с которыми его связывали интимные отношения. Предполагается, что у него могли быть незаконно рождённые дети. Писателю приписывают детей от графини Елизаветы Воронцовой, цыганки Земфиры и от крепостной Ольги, вероятно Пушкин является отцом Павла — сына этой женщины. Мальчик родился в 1826 году и прожил всего два месяца.
Наталья Николаевна Гончарова отличалась выразительное внешностью с малых лет. Повзрослев, она быстро стала первой красавицей Москвы.
Знакомство Пушкина и Гончаровой состоялось на рождественском балу танцмейстера Йогеля в 1828 году, тогда Наталье Николаевне было всего 16 лет. Очарованный красотой Гончаровой Пушкин не стал мешкать и сразу начал свататься к ней, однако получил отказ.
Портрет Наталья Гончаровой. Автор: РИА Новости
Предположительно, Пушкин получил отказ из-за гремевшей на всю страну репутации сердцееда и крушителя женских сердец. При этом для юной девушки сватовство поэта было очень лестно. Есть мнение, что Гончарова и сама влюбилась в Пушкина и смогла в итоге повлиять на решение матери.
Между тем, прошло два года, прежде чем 6 апреля 1830 года поэт снова решился сделать предложение, которое было принято. Они венчались в 1831 году в храме «Большое Вознесение» у Никитских Ворот. Оттуда молодые сразу поехали на Арбат, 53, где поэт снял 5-комнатную квартиру в доме Хитрово. Говорят, что при обмене колец кольцо Пушкина упало на пол, а потом у него погасла свеча. Пушкин, будучи очень суеверным человеком, побледнел и сказал: «Все — плохие предзнаменования!».
Брак Гончаровой и Пушкина был непростым. Они пережили как минимум семь переездов и девять разлук, когда поэт отлучался собрать материал для нового произведения. Современники вспоминают, что Наталья Николаевна всегда выглядела очень холодной и неприступной, а вот Александр Сергеевич, кажется, очень горячо её любил.
За шесть лет брака Наталья Гончарова родила Пушкину четверых детей. Пятого ребенка она недоносила: был выкидыш по дороге с очередного бала. За это Пушкин ее строго отчитал, но и в этом случае он беспокоился за её здоровье. Она вела хозяйство, что было весьма непросто при маленьком достатке и вечных долгах: «Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами — и без того вижу, как он печален, подавлен».
До сих пор неизвестно, изменяла ли Наталья Николаевна своему мужу, но вот что точно ясно — повесу и ловеласа Пушкина убила любовь.
За тихой и скромной Гончаровой начал ухаживать французский подданный, кавалергард Жорж Дантес. Замужняя дама его знаков внимания не принимала, после чего француз взбесился и начал переходить все границы разумного — он отпускал неприличные остроты на балах и компрометировал Наталью, чем все больше злил ее супруга.
Александр Сергеевич был очень вспыльчивым и резким человеком. В ноябре 1836 года поэт получил анонимный пасквиль с оскорблениями в свой адрес и в адрес жены. Автор написанного причислил его к «Ордену Рогоносцев» и намекнул на связь Натальи с императором Николаем I. Пушкин же пришел к выводу, что письмо отправил барон Геккерн, и вызвал его приёмного сына Дантеса на дуэль.
Однако в первый раз ситуацию удалось решить мирно, а сам Дантес неожиданно женился на сестре Натальи Екатерине. Однако и после свадьбы он продолжал демонстративно ухаживать за женой поэта.
Тогда поэт написал грубое письмо в адрес отца Дантеса, в котором оскорблял его и утверждал, что его сын Жорж болен сифилисом. Молодой Дантес был в ярости и уже сам вызвал поэта на дуэль, которая и стала для Пушкина последней.
Дуэль состоялась 27 января 1837 года. Пушкин получил смертельное ранение. Сам Дантес после дуэли был разжалован в солдаты и выслан с жандармами за границу.
После дуэли Александр Пушкин прожил 46 часов. Он умирал в квартире на набережной реки Мойки, которую снимал в доме княгини Волконской. Несмотря на старания лучших петербургских врачей, спасти жизнь поэту не удалось.
Как пишут историки, поэт до последней минуты ни в чём не винил жену. Умирая, Пушкин завещал своим друзьям защищать жену от клеветы и сплетен петербургского великосветского общества.
Фото: iStock/Anna_Pakutina
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Биография Пушкина
Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по некоторым данным 26 мая) 1799 года в городе Москва Российской Империи. Семья поэта жила в историческом районе нынешней столицы — Немецкая слобода.
Происхождение Пушкина идёт от разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к «мужу честну» Ратше (холоп великого князя Всеволода Ольговича, в Киеве на Руси). Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе, он видел в своих предках образец истинной «аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он обращался (в том числе в художественной форме) и к образу своего прадеда по матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным инженером и генералом.
В XVII веке предки Пушкина по отцу не поднимались выше придворного чина стольника. Прадед, живший в эпоху Петра I, Александр Петрович Пушкин, был сержантом гвардии и в 1725 году в припадке безумия убил свою жену, а его дед, Лев Александрович, был полковником артиллерии, капитаном гвардии.
Детство Пушкина
Лето маленький поэт обычно проводил за городом, у своей бабушки по материнской линии Марии Алексеевны Ганнибал. Предполагается, что именно в гостях у неё, в Санкт-Петербурге, Пушкин впервые встретился с Павлом I. Это время заняло особое место в биографии маленького Александра Пушкина, оставив в его памяти неизгладимые впечатления, которые он впоследствии отразил в некоторых своих произведениях. Именно в эти годы у Саши была няня — так полюбившаяся ему Арина Родионовна Яковлева, крепостная, принадлежавшая семье Ганнибалов.
На фото: Домик Арины Родионовны, любимой няни Пушкина. Автор: РИА Новости/Макс Альперт
Маленький Пушкин страдал от избыточного веса. Как вспоминала сестра поэта Ольга, вместе с которой его обычно отсылали к Марие Алексеевне, он «своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнею молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать». Именно отсюда возникло предположение историков, что Пушкин был нелюбимым ребёнком в семье.
Бабушка же поэта очень любила своего внука. Говорят, что он единственный, кто мог беспрепятственно заходить в её кабинет (вольность, которая детям того времени не позволялась). Все гувернёры и сёстры поэта говорили на французском языке, а вот русскому чтению и письму Пушкина научила именно Мария Алексеевна.
Царскосельский лицей
Во всем известный Царскосельский лицей Александра Сергеевича привёз его дядя Василий Львович Пушкин, когда юному поэту стукнуло 12 лет.
Царскосельский лицей был обязан дать стране блестяще образованных, молодых людей с новыми взглядами на жизнь. Кстати, в этом учебном заведении могли учиться два младших брата императора, но, к сожалению, Александру Пушкину не довелось учиться рядом с членами императорской семьи.В самом начале открытия учебного заведения во главе Царскосельского лицея стояли умнейшие люди России. Не просто преподаватели, но просветители: В.Ф.Малиновский (Малиновский был директором со дня открытия учебного заведения до 4 апреля 1814 года —даты своей смерти). и Е.А.Энгельгардт (писатель и педагог, назначенный на должность директора в 1816 году).
Слушателям лицея преподавали науки настоящие профессора. В этом учебном заведении имелась прекраснейшая библиотека, денег на которую не жалели. Каждому воспитаннику в лицее полагалось отдельное помещение. Физические наказания запрещались.
Фото: iStock/Asergieiev
В лицее Александр Сергеевич рос бодрым, подвижным, остроумным мальчиком. Именно в лицее он проявил главную страсть к писательству. За прекрасное владение французским языком лицеисты прозвали Пушкина «Французом» Позже из-за непоседливости и живости характера у юного Александра появилось прозвище «Егоза» А за неукротимый, вспыльчивый характер Пушкина называли «Смесь тигра с обезьяной».
В 1815 году, на публичном экзамене, в присутствии знаменитого поэта Державина, маститого старца, начинающий поэт, волнуясь, прочёл свое стихотворение «Воспоминания о Царском селе». Державин слушал лицеиста с восторгом, слезы катились по его старческим щекам, Гаврила Романович даже хотел обнять талантливого юношу, но Пушкин после прочтения стихотворения, сконфузившись, сбежал из зала. Вся прежняя смелость Александра испарилась. Юношу искали, но нигде не могли найти.
В 1817 году Александр завершил образование в лицее. Он обладал огромным запасом знаний по русской литературе, латыни, истории, древнегреческой и древнеримской мифологии, французской и российской поэзии. О юной, беззаботной жизни в лицее Александр Сергеевич вспоминал с грустью и умилением. Жизни в лицее он посвятил множество своих прекрасных стихов. Что не удивительно, поскольку в лицее начинающий поэт встретил не только единомышленников, весёлых и верных друзей.
Начало карьеры Пушкина
Из Царскосельского лицея Пушкин выпустился, имея признание в самых высоких литературных кругах. Ещё будучи студентом поэт принимал участие в литературном обществе карамзинистов «Арзамас», ведущем борьбу с консерваторами-классицистами «Беседы любителей русского слова», сблизился с представителями свободомыслящего дворянства, в том числе с Петром Чаадаевым.
По образование Пушкин был коллежским секретарём и поступил на работу в Коллегию иностранных дел. Служба там его совсем не обременяла, совсем наоборот — он стал вращаться в ещё более высоких кругах петербургской интеллигенции.
Фото: iStock/orensila
На досуге Пушкин продолжал писать стихи, в частности, в период с 1817 по 1820 год он работал над поэмой «Руслан и Людмила», которая вскоре была признана реформаторской и ознаменовала начало перелома в русской поэзии.
Ссылки Пушкина
Правительство Александра I, обеспокоенное популярностью вольнодумных стихотворений, намеревалось сослать Пушкина в Сибирь или Соловецкий монастырь, но благодаря заступничеству друзей (Жуковского, Александра Тургенева, Карамзина) поэт в мае 1820 года был выслан на юг России на службу в канцелярию генерала Ивана Инзова. С разрешения Инзова Пушкин побывал на Кавказе и в Крыму, а осенью того же года поселился в Кишинёве. Здесь поэт общался с целым рядом виднейших деятелей декабристского движения – Павлом Пестелем, Владимиром Раевским, Василием Давыдовым, Иваном Якушкиным, Сергеем Волконским и др.
Южная ссылка – период расцвета романтизма Пушкина, сильнее всего проявившегося в созданных здесь поэмах, которые прочно утвердили за ним славу первого русского поэта («Кавказский пленник» (1820-1821), «Братья-разбойники» (1821-1822), «Бахчисарайский фонтан» (1821-1823), «Цыганы» (1824). Живыми и разнообразными южными впечатлениями проникнуты стихотворения этого периода («Погасло дневное светило...» (1820), «Мне вас не жаль, года весны моей...» (1820), «Я пережил свои желанья...» (1821), «Кинжал» (1821), «Война» (1821), «Узник» (1822), «Песнь о вещем Олеге» (1822).
Личная жизнь Пушкина
По словам историков, до встречи со своей любимой женщиной, Натальей Гончаровой, поэт вёл весьма развязный образ жизни. С 14 лет он начал посещать публичные дома, крутил бесконечные романы и даже вёл список женщин, с которыми его связывали интимные отношения. Предполагается, что у него могли быть незаконно рождённые дети. Писателю приписывают детей от графини Елизаветы Воронцовой, цыганки Земфиры и от крепостной Ольги, вероятно Пушкин является отцом Павла — сына этой женщины. Мальчик родился в 1826 году и прожил всего два месяца.
Наталья Николаевна Гончарова отличалась выразительное внешностью с малых лет. Повзрослев, она быстро стала первой красавицей Москвы.
Знакомство Пушкина и Гончаровой состоялось на рождественском балу танцмейстера Йогеля в 1828 году, тогда Наталье Николаевне было всего 16 лет. Очарованный красотой Гончаровой Пушкин не стал мешкать и сразу начал свататься к ней, однако получил отказ.
Портрет Наталья Гончаровой. Автор: РИА Новости
Предположительно, Пушкин получил отказ из-за гремевшей на всю страну репутации сердцееда и крушителя женских сердец. При этом для юной девушки сватовство поэта было очень лестно. Есть мнение, что Гончарова и сама влюбилась в Пушкина и смогла в итоге повлиять на решение матери.
Между тем, прошло два года, прежде чем 6 апреля 1830 года поэт снова решился сделать предложение, которое было принято. Они венчались в 1831 году в храме «Большое Вознесение» у Никитских Ворот. Оттуда молодые сразу поехали на Арбат, 53, где поэт снял 5-комнатную квартиру в доме Хитрово. Говорят, что при обмене колец кольцо Пушкина упало на пол, а потом у него погасла свеча. Пушкин, будучи очень суеверным человеком, побледнел и сказал: «Все — плохие предзнаменования!».
Брак Гончаровой и Пушкина был непростым. Они пережили как минимум семь переездов и девять разлук, когда поэт отлучался собрать материал для нового произведения. Современники вспоминают, что Наталья Николаевна всегда выглядела очень холодной и неприступной, а вот Александр Сергеевич, кажется, очень горячо её любил.
За шесть лет брака Наталья Гончарова родила Пушкину четверых детей. Пятого ребенка она недоносила: был выкидыш по дороге с очередного бала. За это Пушкин ее строго отчитал, но и в этом случае он беспокоился за её здоровье. Она вела хозяйство, что было весьма непросто при маленьком достатке и вечных долгах: «Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами — и без того вижу, как он печален, подавлен».
Смерть Пушкина
До сих пор неизвестно, изменяла ли Наталья Николаевна своему мужу, но вот что точно ясно — повесу и ловеласа Пушкина убила любовь.
За тихой и скромной Гончаровой начал ухаживать французский подданный, кавалергард Жорж Дантес. Замужняя дама его знаков внимания не принимала, после чего француз взбесился и начал переходить все границы разумного — он отпускал неприличные остроты на балах и компрометировал Наталью, чем все больше злил ее супруга.
Александр Сергеевич был очень вспыльчивым и резким человеком. В ноябре 1836 года поэт получил анонимный пасквиль с оскорблениями в свой адрес и в адрес жены. Автор написанного причислил его к «Ордену Рогоносцев» и намекнул на связь Натальи с императором Николаем I. Пушкин же пришел к выводу, что письмо отправил барон Геккерн, и вызвал его приёмного сына Дантеса на дуэль.
Однако в первый раз ситуацию удалось решить мирно, а сам Дантес неожиданно женился на сестре Натальи Екатерине. Однако и после свадьбы он продолжал демонстративно ухаживать за женой поэта.
Тогда поэт написал грубое письмо в адрес отца Дантеса, в котором оскорблял его и утверждал, что его сын Жорж болен сифилисом. Молодой Дантес был в ярости и уже сам вызвал поэта на дуэль, которая и стала для Пушкина последней.
Дуэль состоялась 27 января 1837 года. Пушкин получил смертельное ранение. Сам Дантес после дуэли был разжалован в солдаты и выслан с жандармами за границу.
После дуэли Александр Пушкин прожил 46 часов. Он умирал в квартире на набережной реки Мойки, которую снимал в доме княгини Волконской. Несмотря на старания лучших петербургских врачей, спасти жизнь поэту не удалось.
Как пишут историки, поэт до последней минуты ни в чём не винил жену. Умирая, Пушкин завещал своим друзьям защищать жену от клеветы и сплетен петербургского великосветского общества.
Фото: iStock/Anna_Pakutina
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Евгения Парфентьева