В российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало»

Фото: Благотворительный Фонд «Общество Друзей Пушкиногорья»
Полнометражный мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало» выходит на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года — в день рождения великого поэта России.
Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия.
Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Нарисовала мультфильм студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова. Режиссёром и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма.
Отметим, что для групповых походов на мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании.
При возникновении проблем при общении с кинотеатрами можно писать дистрибьютору фильма на электронную почту filmdistribution@mail.ru следующие данные: населённый пункт, название и адрес кинотеатра, желаемые даты и время просмотра фильма, планируемое количество человек в группе, контактный телефон, имя для связи и какая проблема возникла.
Фильм, в том числе можно будет посмотреть по программе «Пушкинская карта».
Читайте также:
Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»
В Подмосковье выпустили мультфильм о правилах обращения с отходами
Подмосковным школьникам показали мультфильм про налоги
Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Нарисовала мультфильм студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова. Режиссёром и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма.
Отметим, что для групповых походов на мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало» можно обращаться в любой удобный кинотеатр, даже если фильма нет в расписании.
При возникновении проблем при общении с кинотеатрами можно писать дистрибьютору фильма на электронную почту filmdistribution@mail.ru следующие данные: населённый пункт, название и адрес кинотеатра, желаемые даты и время просмотра фильма, планируемое количество человек в группе, контактный телефон, имя для связи и какая проблема возникла.
Фильм, в том числе можно будет посмотреть по программе «Пушкинская карта».
Читайте также:
Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»
В Подмосковье выпустили мультфильм о правилах обращения с отходами
Подмосковным школьникам показали мультфильм про налоги
Артем Кузьмин