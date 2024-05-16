В российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало»

«После выступлений зрителей ждёт концертная программа танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России. Жюри возглавит заслуженный артист страны, хореограф Егор Дружинин. В состав войдут хореограф, танцовщик и театральный режиссёр Александр Могилёв, хореограф и худрук коллектива Island-Dance Вова Гудым, хореограф и танцовщик Виталий Уливанов», – рассказали в администрации.

