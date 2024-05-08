В Зарайске жители региона могут посетить выставку «Пушкин и Виельгорский»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка «Пушкин и Виельгорский» проходит в Зарайском кремле. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка в музее-заповеднике «Зарайский кремль» приуроченная к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Все желающие могут окунуться в атмосферу 19 века до 15 июня 2024 года.
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«Один из ближайших друзей А. С. Пушкина граф Михаил Виельгорский владел имением Сенницы Зарайского уезда. На выставке представлен ряд графических портретов, который вводит зрителя в один из центров культурной жизни Петербурга первой половины XIX века — музыкальный салон Виельгорских. Концепция выставки выстроена вокруг центральной инсталляции, посвященной истории создания поэмы «Медный всадник». Считается, что именно граф Михаил Виельгорский рассказал поэту историю об ожившем всаднике, вдохновившую Пушкина на написание этого произведения», — поделились в министерстве.
Все желающие могут окунуться в атмосферу 19 века до 15 июня 2024 года.
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Мира Полтева