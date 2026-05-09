«Мы выросли»: Филипп Киркоров назвал День Победы святым для семьи

09 мая 2026, 16:06

Певец Филипп Киркоров назвал 9 Мая святым днём для своей семьи

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров выступил с новым заявлением о значении Дня Победы для своей семьи. Эмоциональным постом певец поделился с подписчиками в своём блоге.





Киркоров подчеркнул, что 9 мая занимает особое место в жизни его семьи. Он назвал этот день одним из самых важных, самых памятных и по-настоящему святых.

«Мы выросли на историях о мужестве, чести, стойкости и невероятной любви к Родине. В каждой семье есть свои герои, свои воспоминания, свои слезы и своя гордость», — объяснил он свою позицию.