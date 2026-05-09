Пелагея рассказала, почему память о Победе должна объединять поколения
Пелагея поделилась своими эмоциями по поводу Дня Победы, отметив, что этот праздник вызывает у неё одновременно множество чувств, главным из которых остаётся глубокая благодарность предкам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время концерта «Песни победы» артистка призналась, что с детства в её семье особое внимание уделяли уважению к подвигу участников войны и памяти о Великой Победе. По словам певицы, именно благодаря этому она воспринимает исполнение военных песен как большую ответственность.
Пелагея подчеркнула, что возможность жить, выступать на сцене и свободно заниматься творчеством стала возможной благодаря подвигу предыдущих поколений. Она выразила надежду, что память о Победе и дальше будет восприниматься как важная часть общей истории страны и сохранится у будущих поколений.
В завершение артистка отметила, что благодарность играет фундаментальную роль в формировании личности. По её мнению, именно чувство признательности к людям, которые совершали подвиги ради будущего, помогает человеку сохранять внутренние ценности и уважение к своей истории.
