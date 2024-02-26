Скончался актёр из киновселенной Marvel Кеннет Митчелл

Фото: iStock/SergeyPankratov
Канадский актёр Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах «Капитан Марвел» и «Звездный путь: Дискавери», умер 24 февраля в возрасте 49 лет после того, как более пяти лет боролся с тяжелой болезнью Лу Герига (боковым амиотрофическим склерозом). О случившемся сообщила в социальных сетях семья артиста.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — заявили родственники Митчелла.В творческом багаже Митчелла имелось более 25 популярных кино- и телепроектов, включая известнейшие сериалы «Анатомия страсти» и «C.S.I. Место преступления».
Читайте также:
Умер актер из фильма «Рокки»
Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
Умер дважды номинант на «Оскар» британский актёр Том Уилкинсон
Артем Путинцев