Умер актер из фильма «Рокки»

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Американский актер Карл Уэзерс, известный по множеству фильмов, в частности, как первый соперник Сильвестра Сталлоне в фильмах о Рокки, скончался. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников Уэзерс. Отмечается, что он умер во сне у себя дома в окружении близких.
«Он ушел мирно в своем сне в четверг, 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и признан во всем мире и поколениями. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», - заявили родственники.Причина смерти не уточняется. В последние годы он продолжал активно сниматься, и, казалось, ничто не предвещало беды. В любом случае это абсолютный удар для шоу-бизнеса, подчеркивают авторы TMZ. Карл был легендой американского кино. Он начинал сниматься в 1970-х годах в таких шоу, как «Хорошие времена», «Кунг-фу», «S.W.A.T.», «Шесть миллионов долларовый человек», «Кэннон», «МакКлауд» и многих других.
Позже он появлялся еще в двух в фильмах о Рокки в качестве уже его наставника. Эти сцены вошли в историю кино как одни из самых впечатляющих и вдохновляющих, отмечают авторы издания.
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