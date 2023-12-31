Умер дважды номинант на «Оскар» британский актёр Том Уилкинсон

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«С большой грустью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он скоропостижно скончался у себя дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним в момент смерти», — говорится в заявлении, распространённом агентом киноактёра.
Том Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» за роли в фильмах «В спальне» и «Майкл Клейтон». Также он известен широкому зрителю по картинам «Рок-н-рольщик», «Вечное сияние чистого разума», «Влюбленный Шекспир», «Час пик» и многим другим.
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