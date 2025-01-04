Скончался заслуженный артист РФ Александр Зотов

Фото: iStock/ NetPix
Заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщалось на сайте театра.
«С прискорбием сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов. Александру Борисовичу было 69 лет. <...> Его внезапный уход — огромная потеря для театра», — отмечалось в сообщении.
Коллеги выразили глубокие соболезнования близким и товарищам Александра Зотова.
Александр Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве. В 1982 году он выпустился из ГИТИСа, Зотов получил специальность «актер драматического театра и кино». С 1970 года актёр служил в Молодёжном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского». В 1999 году Александр Зотов получил звание заслуженного артиста РФ. С 2021 года он работал актёром Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.
Читайте также:
Певец Брентон Вуд скончался в разгар своего прощального турне
Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина
В Башкирии умер кураист и композитор Мухарам Салимов
Ольга Енгалычева