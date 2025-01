Скончался заслуженный артист РФ Александр Зотов

Брентону Вуду было 83 года. Менеджер певца Мэнни Галлегос обратил внимания, что мужчина скончался дома в калифорнийском городе Морено-Валли от естественных причин. В крайние минуты своей жизни он был окружён семьёй. Последними словами певца было название песни «Catch You on the Rebound» 1967 года, подчеркнул Галлегос.Брентон Вуд родился 26 июля 1941 года в Шривпорте, Луизиана. Его настоящее имя — Альфред Джесси Смит. В молодости он переехал с семьей в Сан-Педро, а потом поступил в колледж Комптона. Там он увлёкся музыкой.Вуд начал петь, играть на фортепиано и писать песни. Музыкант вдохновлялся Сэмом Куком и Джесси Белвином. В 60-х певец записал ряд композиций, а потом подписал контракт в Double Shot Records и выпустил в 1967 году свой главный хит.В 2024 году Брентон Вуд отправился в прощальный тур «Catch You on the Rebound». Его пришлось прервать из‑за госпитализации певца. Скончался актёр Станислав Дубков Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина Умер актер фильма «Эйс Вентура»