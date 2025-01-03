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Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина

Фото: istockphoto/NetPix

Фото: istockphoto/NetPix

На 94-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина, проинформировал МХАТ им. Горького у себя в Telegram-канале.
«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису», — сказано в публикации.
Коллеги Ромодиной по цеху добавили, что любимицей зрителя актрису сделали ее искренность и харизма, которых она не жалела для каждого своего персонажа.



Ромодина известна по спектаклям «Прощание с Матерой», «Западня для королевы», «Школа злословия», «Зойкина квартира» и другим.

Накануне стало известно о смерти актера из фильма «Эйс Вентура: розыск домашних животных».

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Умерла экс-гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
02 января 2025, 19:48

Елена Кальницкая (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Бывший гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась в возрасте 72-х лет после продолжительной болезни, проинформировали ее коллеги.
«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — сказано в публикации.

Уточняется, что место и время прощания будет указано позднее. В учреждении отметили, что Елена Яковлевна Кальницкая внесла огромный вклад в развитие, сохранение и популяризацию музея-заповедника «Петергоф».

Кроме того, при ней отреставрировали парковые ансамбли и дворцы, провели огромные исследования, а также создали и обновили многие музеи. Должность Кальницкая занимала в течение 13 лет.

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Умер актер фильма «Эйс Вентура»
Актер фильма «Эйс Вентура» Джон Каподис умер в 83 года
02 января 2025, 17:29

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Американский киноактер Джон Каподис, известный по роли полицейского Агуадо из фильма «Эйс Вентура: розыск домашних животных», скончался на 84-м году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на похоронное бюро.
По информации обозревателей, у Каподиса осталась супруга, четыре внука и дочки. Причины смерти не уточняются, актер ушел из жизни в минувший понедельник, 30 декабря.

Среди кинолент с участием Каподиса также значатся: «Заблудшие ангелы», «Отступники», «Фрэнк и Ава» и прочие.

Кроме того, мужчина играл в театре.

Перед этим стало известно о смерти актера из «Звездных войн» Ангуса Макиннеса. Причины смерти не разглашаются. Уточнялось, что мужчина скончался в окружении семьи.

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#смерть
#звёзды
#кино
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В Башкирии умер кураист и композитор Мухарам Салимов
31 декабря 2024, 22:41

Фото: iStock/ jorgeantonio

Заслуженный работник культуры Башкирии, композитор, кураист Мухарам Салимов ушёл из жизни, передала пресс-служба Республиканского центра народного творчества РБ.
«Республиканский центр народного творчества выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — обратила внимание пресс-служба.

Мухарам Салимов — автор двух сборников песен для детей, изданных в 1995 и 2015 годах. Он был одним из активных создателей башкирской гимназии Белорецка. Кураист выпустил большим тиражом пластинку с 52 композициями для детей, её он раздал бесплатно. Записи стали огромной ценностью для всех учебных учреждений района.

Ранее сообщалось, что канадский актер Ангус Макиннес, который исполнил роль Джона Вандера в фильмах саги «Звездные войны», скончался в 77 лет.

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В Долгопрудном открыли пятую в Подмосковье модельную библиотеку
28 декабря 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Центральная библиотека Долгопрудного открылась в качестве модельной, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Это пятая модельная библиотека Подмосковья, созданная по запущенной в уходящем году региональной программе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В основе дизайн-проекта библиотеки – локальный культурный код: комбинат «Дирижаблестрой» и созданный там самый большой отечественный дирижабль «СССР В-6 ОСОАВИАХИМ». В 1937 году этот летательный аппарат установил абсолютный мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полёта – 130 часов 27 минут. При этом он преодолел расстояние в 4,8 тыс. км», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Тема авиации отражена и в оснащении библиотеки. В отдельном зале установлены авиасимуляторы с полным погружением в виртуальную реальность, VR-очки и интерактивный информационный комплекс.
«Помимо традиционных библиотечных помещений, для посетителей организованы зоны чтения, тихие зоны, место активной работы, коворкинг с модернизированной компьютерной и оргтехникой, молодёжная зона, музейная комната, выставочный зал и конференц-зал. В холле доступна лаунж-зона с горячими напитками», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Региональная программа создания модельных библиотек была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Она предполагает приведение к модельному стандарту центральных библиотек подмосковных городов.

В наступающем году программа продолжится. Обновлённые пространства появятся в центральных библиотеках Воскресенска, Ногинска, Зарайска, Наро-Фоминска и Раменского.

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Дома культуры Подмосковья покажут свыше 4 тыс. новогодних представлений

Проект из Королёва стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Более 700 экспонатов представлено на выставке «Формула Гжели» в Москве
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#московская область
#культура
#библиотека
#долгопрудный
#губернатор
#андрей воробьёв
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Дома культуры Подмосковья покажут свыше 4 тыс. новогодних представлений
28 декабря 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Культурно-досуговые учреждения Подмосковья подготовили к новогодним каникулам более 4 тыс. мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Отмечать Новый год в Подмосковье будут 887 домов культуры. Для гостей праздников выступят лучшие творческие коллективы, работающие при культурно-досуговых учреждениях муниципалитетов. Детей и взрослых ждут театрализованные спектакли, интерактивные программы, детские утренники. Для участников программы «Активное долголетие» подготовили балы и мастер-классы. Главными персонажами представлений станут Дед Мороз и Снегурочка», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что во всех городских округах пройдут Ёлки глав муниципалитетов. Специальными гостями станут дети семей участников СВО.

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Более 700 экспонатов представлено на выставке «Формула Гжели» в Москве

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#минкульттуризма мо
#культура
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#дом культуры
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Проект из Королёва стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив
27 декабря 2024, 15:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект «Болшевская коммуна. 101», представленный Музейным объединением Королёва, стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В рамках конкурса было поддержано более тысячи проектов из 86 российских регионов, прошедших экспертную оценку.
В 1930-х годах Болшевская коммуна была образцовым посёлком с крупным производством, на котором выпускалось 60% спортивной продукции страны. Она служила «витриной» Советского Союза, а её история легла в основу сценария первого советского звукового фильма — легендарного «Путевка в жизнь».

Архитектурный комплекс состоит из девяти зданий, выполненных в стиле конструктивизма: восьми выявленных объектов культурного наследия и памятника регионального значения — Дома Стройбюро. Усадьба Костино — сердце коммуны, откуда берет начало Музейное объединение Королёва.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Число 101, которое обозначает 101 год со дня основания коммуны, будет символом проекта: 101 публикация, 101 экспонат на каждой из выставок, длительностью в 101 день.

Проект включает в себя различные аспекты: выставочные программы, рассказывающие об истории и повседневной жизни коммуны, образовательные мероприятия, культурные события (концерты, кинопоказы, творческие акции), издательскую деятельность (выпуск двух книг, освещающих научные и культурные аспекты проекта) и создание мультимедийного контента (видеофильм и онлайн-публикации, дополняющие представление о коммуне).

Цель проекта — распространение исторического и культурного наследия Болшевской трудовой коммуны и развитие Музейного объединения города Королёв как центра сохранения материального и нематериального наследия коммуны.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках проекта запланированы выставки, лекции, концерты, кинопоказы, творческие мероприятия и онлайн-публикации, а также выпуск двух специализированных изданий, которые будут отражать научные и культурные аспекты проекта. Кроме того, предполагается создание сувенирной продукции и видеофильма.

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#королёв
#история
#проект
#минкульттуризма мо
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Более 700 экспонатов представлено на выставке «Формула Гжели» в Москве
27 декабря 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка «Формула Гжели». На ней представлено более 700 предметов из музейной коллекции, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Экспозиция рассказывает о гжельском стиле, о том, как развивается производство в наши дни. История промысла начинается с пятицветной майолики XVIII века, продолжается полуфаянсом и фарфором частных заводов XIX века, изделиями производственного объединения «Гжель» 1970-80 годов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказали в министерстве, некоторые экспонаты будут показаны впервые. Это, например, фарфор гжельских заводов XIX века и коллекция произведений 1940-50-х годов. Они показывают, как художники искали новый язык гжельского промысла.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В экспозиции участвует Объединение «Гжель». Художники объединения работают не только в традиционной манере, но и экспериментируют с новыми формами и технологиями производства.

Выставка будет работать до 9 марта 2025 года.

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В Московской области работают музеи Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества
27 декабря 2024, 12:54

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что на территории региона находятся музеи, основанные Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: музейный комплекс «Ильинское-Усово» и Музей семьи великого князя Константина Константиновича в селе Осташёво. Эти музеи являются частью национального туристического проекта «Императорский маршрут».
Музей, посвящённый августейшим покровителям Российского общества Красного Креста — владельцам усадьбы Ильинское-Усово, расположен в историческом здании лазарета для раненых воинов Русско-японской войны, созданного великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в 1905 году в память о своём супруге, Великом князе Сергее Александровиче.

Экспозиция рассказывает об истории Российского общества Красного Креста и массовом движении сестёр милосердия, благотворительной и подвижнической деятельности владельцев усадьбы: императора Александра II и его жены императрицы Марии Александровны, великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, великого князя Дмитрия Павловича и великой княгини Марии Павловны.

Адрес музея: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3А.

Музей материнства и младенчества в Ильинском посвящён охране здоровья матерей и детей в России в XVIII–XX веках. Экспозиция расположена в залах мемориального здания родильного приюта, построенного в 1892 году для крестьян Великим князем Сергеем Александровичем, владельцем усадьбы Ильинское-Усово, в память жене его брата, греческой принцессе Александре Георгиевне, которая умерла при родах.

Музей рассказывает о методах решения важной государственной задачи — сохранения населения в Российской империи. Посетители музея часто бывают студентами медицинских колледжей и профильных вузов.

Он находится по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3, строение 1.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей школы и детства расположен в усадебном флигеле императорского поместья Ильинское-Усово, где в 1873 году императрица Мария Александровна основала начальную народную школу для крестьянских детей. Школа функционировала до 2000-х годов, а через два десятилетия в её здании открылся музей.

Современная интерактивная экспозиция рассказывает об истории развития начального, среднего и профессионального образования в России во времена правления императоров Александра II, Александра III и Николая II.

Адрес музея: Московская область, Одинцовский городской округ, село Усово, дом 2. Во время новогодних каникул музеи в Ильинском и Усово будут открыты до 29 декабря с 11:00 до 17:00. С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни. С 4 по 8 января часы работы — с 11:00 до 17:00.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей семьи Великого князя Константина Константиновича находится в Осташёво, в историческом здании двухклассного училища, построенном семьёй Константиновичей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, который героически погиб в начале Первой мировой войны.

Экспозиция посвящена истории усадьбы Осташёво, жизни и достижениям членов великокняжеской семьи Константиновичей, семейным традициям воспитания, поддержке благотворительных и общественных организаций, развитию науки и искусства, героическим поступкам сыновей великого князя Константина Константиновича, а также судьбе его наследников после 1917 года.

Адрес музея: Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташёво, улица Школьная, дом 36. В праздничные дни музей будет работать 3, 4, 5 и 6 января с 10:00 до 17:00. С 30 декабря по 2 января, а также 7 и 8 января — выходные дни.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#московская область
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#подмосковье
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В зимние каникулы в Подмосковье пройдут ледовые шоу известных фигуристов
26 декабря 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жители и гости Подмосковья смогут посмотреть в дни новогодних каникул ледовые спектакли с участием выдающихся российских фигуристов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Постановщики шоу – олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух. В спектаклях заняты участники и победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы.
«С 1 по 12 января состоится 15 ледовых представлений – 10 в постановке Навки, пять – Авербуха. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Это истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят в шоу фигуристов Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина. Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Расписание ледовых представлений можно найти на главном туристическом портале Московской области, а также на сайте министерства.

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