Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина

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На 94-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина, проинформировал МХАТ им. Горького у себя в Telegram-канале.
«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису», — сказано в публикации.Коллеги Ромодиной по цеху добавили, что любимицей зрителя актрису сделали ее искренность и харизма, которых она не жалела для каждого своего персонажа.
Ромодина известна по спектаклям «Прощание с Матерой», «Западня для королевы», «Школа злословия», «Зойкина квартира» и другим.
Накануне стало известно о смерти актера из фильма «Эйс Вентура: розыск домашних животных».
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