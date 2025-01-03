Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области





Музей школы и детства расположен в усадебном флигеле императорского поместья Ильинское-Усово, где в 1873 году императрица Мария Александровна основала начальную народную школу для крестьянских детей. Школа функционировала до 2000-х годов, а через два десятилетия в её здании открылся музей.



Современная интерактивная экспозиция рассказывает об истории развития начального, среднего и профессионального образования в России во времена правления императоров Александра II, Александра III и Николая II.



Адрес музея: Московская область, Одинцовский городской округ, село Усово, дом 2. Во время новогодних каникул музеи в Ильинском и Усово будут открыты до 29 декабря с 11:00 до 17:00. С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни. С 4 по 8 января часы работы — с 11:00 до 17:00.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области





Музей семьи Великого князя Константина Константиновича находится в Осташёво, в историческом здании двухклассного училища, построенном семьёй Константиновичей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, который героически погиб в начале Первой мировой войны.



Адрес музея: Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташёво, улица Школьная, дом 36. В праздничные дни музей будет работать 3, 4, 5 и 6 января с 10:00 до 17:00. С 30 декабря по 2 января, а также 7 и 8 января — выходные дни.



Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Музей, посвящённый августейшим покровителям Российского общества Красного Креста — владельцам усадьбы Ильинское-Усово, расположен в историческом здании лазарета для раненых воинов Русско-японской войны, созданного великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в 1905 году в память о своём супруге, Великом князе Сергее Александровиче.Экспозиция рассказывает об истории Российского общества Красного Креста и массовом движении сестёр милосердия, благотворительной и подвижнической деятельности владельцев усадьбы: императора Александра II и его жены императрицы Марии Александровны, великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, великого князя Дмитрия Павловича и великой княгини Марии Павловны.Адрес музея: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3А.Музей материнства и младенчества в Ильинском посвящён охране здоровья матерей и детей в России в XVIII–XX веках. Экспозиция расположена в залах мемориального здания родильного приюта, построенного в 1892 году для крестьян Великим князем Сергеем Александровичем, владельцем усадьбы Ильинское-Усово, в память жене его брата, греческой принцессе Александре Георгиевне, которая умерла при родах.Музей рассказывает о методах решения важной государственной задачи — сохранения населения в Российской империи. Посетители музея часто бывают студентами медицинских колледжей и профильных вузов.Он находится по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3, строение 1.Экспозиция посвящена истории усадьбы Осташёво, жизни и достижениям членов великокняжеской семьи Константиновичей, семейным традициям воспитания, поддержке благотворительных и общественных организаций, развитию науки и искусства, героическим поступкам сыновей великого князя Константина Константиновича, а также судьбе его наследников после 1917 года.