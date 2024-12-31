В Башкирии умер кураист и композитор Мухарам Салимов

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Заслуженный работник культуры Башкирии, композитор, кураист Мухарам Салимов ушёл из жизни, передала пресс-служба Республиканского центра народного творчества РБ.
«Республиканский центр народного творчества выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — обратила внимание пресс-служба.
Мухарам Салимов — автор двух сборников песен для детей, изданных в 1995 и 2015 годах. Он был одним из активных создателей башкирской гимназии Белорецка. Кураист выпустил большим тиражом пластинку с 52 композициями для детей, её он раздал бесплатно. Записи стали огромной ценностью для всех учебных учреждений района.
Ранее сообщалось, что канадский актер Ангус Макиннес, который исполнил роль Джона Вандера в фильмах саги «Звездные войны», скончался в 77 лет.
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