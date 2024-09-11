Студентам «Подмосковья» рассказали о современных трендах в мире моды и стиля





Классный час начался с краткого экскурса в историю развития индустрии красоты. Затем студенты рассмотрели современные тенденции в мире моды и стиля, а также значение красоты в современном обществе. В процессе обсуждения были затронуты такие темы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в формировании современного образа.После завершения мероприятия студенты получили подарки от партнёра мероприятия — академии «Estel».Мероприятие стало прекрасной возможностью для обмена опытом и идеями, а также вдохновило студентов на дальнейшее развитие своих профессиональных навыков.