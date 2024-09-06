Для школьников Подмосковья проведут уроки электробезопасности

Фото: Министерство энергетики Московской области
Осенний сезон обучения основам электробезопасности стартовал в образовательных учреждениях Московской области. Более семи интерактивных занятий пройдут под девизом «Электричество — не игрушка!». В течение осени специалисты «Мособлэнерго» обучат свыше полутора учащихся 5-7-х классов.
Вице-губернатор региона Евгений Хромушин подчёркивает важность обучения правилам безопасного использования электричества, а особенно среди детей.
Программа занятий включает лекции, демонстрации и практические упражнения. Дети узнают об основах работы электрических сетей, правилах поведения рядом с энергообъектами и оказании первой помощи при поражении током. Особое внимание будет уделено предотвращению несчастных случаев, связанных с детскими играми возле электрических опор, трансформаторных подстанций и других объектов электросетей.
«Мособлэнерго» ежегодно проводит занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях, которые посещают более трёх тысяч учеников. Кроме того, для учеников старших классов и студентов колледжей организуются экскурсии в филиалы и производственные отделения компании для профориентации и привлечения молодёжи к работе в сфере электроэнергетики.
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Программа занятий включает лекции, демонстрации и практические упражнения. Дети узнают об основах работы электрических сетей, правилах поведения рядом с энергообъектами и оказании первой помощи при поражении током. Особое внимание будет уделено предотвращению несчастных случаев, связанных с детскими играми возле электрических опор, трансформаторных подстанций и других объектов электросетей.
«Мособлэнерго» ежегодно проводит занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях, которые посещают более трёх тысяч учеников. Кроме того, для учеников старших классов и студентов колледжей организуются экскурсии в филиалы и производственные отделения компании для профориентации и привлечения молодёжи к работе в сфере электроэнергетики.
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Дайана Хусинова