Фото: Министерство образования Московской области
5 сентября в подмосковных школах прошли первые занятия дополнительного курса «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Проект «Россия — мои горизонты» направлен на внедрение профориентационных занятий в российских школах. Инициатором программы выступает Министерство просвещения.
Во время первого занятия этого учебного года на тему «Моя Россия — мои горизонты, мои достижения» ученики узнали о важных исторических событиях и выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие страны. На уроке обсуждалось, как успехи соотечественников мотивируют на собственные достижения и как выбор профессии помогает реализовать потенциал.
Школьники поделились своими историями и поразмышляли о возможностях, которые предоставляет современная Россия. Они поняли важность правильного выбора профессии и то, как курс «Россия — мои горизонты» поможет им разобраться в разнообразии карьерных путей и найти своё место в жизни.
Следующий урок будет посвящён личным достижениям и способам, с помощью которых ученики смогут внести вклад в развитие страны.
Во время первого занятия этого учебного года на тему «Моя Россия — мои горизонты, мои достижения» ученики узнали о важных исторических событиях и выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие страны. На уроке обсуждалось, как успехи соотечественников мотивируют на собственные достижения и как выбор профессии помогает реализовать потенциал.
Школьники поделились своими историями и поразмышляли о возможностях, которые предоставляет современная Россия. Они поняли важность правильного выбора профессии и то, как курс «Россия — мои горизонты» поможет им разобраться в разнообразии карьерных путей и найти своё место в жизни.
Следующий урок будет посвящён личным достижениям и способам, с помощью которых ученики смогут внести вклад в развитие страны.
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