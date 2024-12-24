Вокалистки из Каширы победили на Всероссийском конкурсе творчества и искусств

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира Татьяна Ветрова и Арина Никифорова завоевали награды VII Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Кружево Зимы», который проводит агентство «Контраст», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Татьяна Ветрова стала лауреаткой конкурса первой степени в номинации «Эстрадный вокал» (12-13 лет) и получила специальный приз оргкомитета и членов жюри. А Арина Никифорова стала лауреаткой первой степени в номинации «Эстрадный вокал» среди участников 8-9 лет», — говорится в сообщении.Отмечается, что вокальным коллективом «Элегия» руководит Анна Дорофеева. В администрации поздравили с отличным результатом юных победительниц и их наставницу.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Читайте также:
Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг
В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»
Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей
Лев Каштанов