Стало известно, какое наследство оставил после себя умерший режиссер Александр Митта

Умерший режиссер Александр Митта владел двумя квартирами и загородным домом
Александр Митта (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Единственным наследником скончавшегося Александра Митты стал его единственный сын Евгений. Какое наследство может ему достаться от известного режиссера, выяснил aif.ru.



Александр Митта в нескольких интервью ранее рассказывал, что первая квартира в Москве появилась у него в 35 лет. На сегодняшний день стоимость квадратного метра в доме на улице Удальцова может составлять 450 тысяч рублей, а трехкомнатная квартира обойдется примерно в 25–30 млн рублей.

У кинодеятеля также есть квартира-студия на Малой Грузинской улице. Однокомнатная квартира площадью около 50 кв. м стоит около 30 млн рублей.

Также Митта однажды упомянул, что у него есть загородный дом. Кроме недвижимого имущество в наследство режиссера могут войти авторские права на его произведения и основанная им в 2006 году киношкола, говорится в материале издания.

Напомним, сегодня, 14 июля, стало известно, что Александр Митта скончался на 93-м году жизни.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0