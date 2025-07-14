Стало известно, какое наследство оставил после себя умерший режиссер Александр Митта
Единственным наследником скончавшегося Александра Митты стал его единственный сын Евгений. Какое наследство может ему достаться от известного режиссера, выяснил aif.ru.
Александр Митта в нескольких интервью ранее рассказывал, что первая квартира в Москве появилась у него в 35 лет. На сегодняшний день стоимость квадратного метра в доме на улице Удальцова может составлять 450 тысяч рублей, а трехкомнатная квартира обойдется примерно в 25–30 млн рублей.
У кинодеятеля также есть квартира-студия на Малой Грузинской улице. Однокомнатная квартира площадью около 50 кв. м стоит около 30 млн рублей.
Также Митта однажды упомянул, что у него есть загородный дом. Кроме недвижимого имущество в наследство режиссера могут войти авторские права на его произведения и основанная им в 2006 году киношкола, говорится в материале издания.
Напомним, сегодня, 14 июля, стало известно, что Александр Митта скончался на 93-м году жизни.
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