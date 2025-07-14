Стало известно, какое наследство оставил после себя умерший режиссер Александр Митта

14 июля 2025, 15:20

Умерший режиссер Александр Митта владел двумя квартирами и загородным домом

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Единственным наследником скончавшегося Александра Митты стал его единственный сын Евгений. Какое наследство может ему достаться от известного режиссера, выяснил aif.ru.