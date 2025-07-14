Умер народный артист России Александр Митта
Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил его сын в личном блоге.
Ранее помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта уже более 11 дней находится в больнице.
Причиной смерти Митты, согласно информации Telegram-канала SHOT, стал рак почки. В последнее время он находился на паллиативном лечении.
Среди известных фильмов режиссера — «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя», «Экипаж» и другие.
Напомним, серьезные проблемы со здоровьем начались у Митты несколько лет назад. В 2023 году ему диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания.
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