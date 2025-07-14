Телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве

Фото: iStock/maxim4e4ek

Телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Самочувствие Митковой ухудшилось на фоне онкологии. Диагноз телеведущей поставили в 2009 году.

В 2016 у нее обнаружили метастаз, который появился из-за недуга. С того же года женщина проходит химиотерапию.

Сейчас 69-летняя знаменитость находится в больнице из-за слабого иммунитета. Медики решили продолжать текущую химиотерапию.

Екатерина Коршунова

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