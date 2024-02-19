Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского

Жив ли КВН в Подмосковье, какой юмор нравится жителям региона и в каком возрасте можно попасть в команду КВН. Все это в эфире Радио 1 рассказала участница шоу «Лига городов» на ТНТ в составе команды «Бомбалейла» г. Мытищи, полуфиналистка Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «G-Drive» и Чемпион Подмосковной лиги КВН Ксения Шпилёва.

Как ты начинала свой путь в мир КВН?



Мою любовь к КВН привила моя мама, мы вместе с ней постоянно смотрели игры по телевизору. Уже в школе я начала участвовать в КВН, поэтому, когда поступила в университет, я сразу знала, что пойду в какую-нибудь команду и начну заниматься юмором. Было много сомнений, но на втором курсе, я решилась и начала участвовать в КВН на базе Московского государственного областного университета, ныне это Государственный университет просвещения.



Сейчас ты активный участник команды «Бомбалейла», когда она образовалась и в чем ваша задумка?



«Бомбалейла» образовалась в 2012 году, у нас по большей части женский коллектив. Мы как раз недавно просматривали наши переписки, где мы выбирали себе название, чего там только не было. Нам хотелось что-то яркое интересное и необычное. Концепт нашей команды, если раньше мы себя позиционировали просто как женская команда, то сейчас мы выражаем нашу позицию по большей степени про взаимоотношения с мужчинами. Рассказываем про плохой опыт, как бросали, как разводились, как встречались и женились. Такой юмор, он близок и молодым девушкам, и более взрослой женской аудитории. И, конечно, самим мужчинам.



Сложно ли работать в коллективе, есть ли у вас лидер?



В коллективе творческих людей работать не сложно. Лидер по большей части я, но мы все делаем вместе, пишем шутки, выступаем, продумываем идеи. У нас есть авторские сборы, юмор команды основан на нашей жизни. Мы говорим про взаимоотношения женщин и мужчин, про народных узнаваемых персонажей, которых вы видите в обычной жизни. Мы собираем все идеи, обсуждаем, что-то утрируем и на основе этого получаются наши номера и шутки.



Куда или к кому можно прийти, чтобы начать участвовать в КВН?



Я сейчас работаю со студентами в Королеве, это Технологический университет имени Леонова. Там ребята молодые, мы с ними активно взаимодействуем, некоторые из них принимали участие в Подмосковной лиге. В 2010 году в МГОУ я на начала брать на себя роль руководителя движения КВН университета и в этой роли я была до 2021 года. Я постоянно взаимодействовала с молодыми ребятами, с начинающими КВНщиками. Кто-то из них играл только на площадке университета, с кем-то мы выходили на другие площадки. Мне нравится общаться с молодёжью, у меня есть тот опыт, который можно передать, где-то поддержать их или направить.



Можно ли назвать участие в КВН – профессией?



Это зависит от того, как к этому относиться. Я лично воспринимаю КВН не просто как хобби, для меня это полноценная работа. В КВН не только весело, в нем, как и в любой работе есть сложные моменты.



В каком возрасте можно попасть в команду?



В любом возрасте можно прийти в команду КВН. Если создавать команду с 0, то здесь может и не просто будет. Если обратить внимание на Высшую лигу КВН на Первом канале, там зачастую показывают такие номера, где участвует и ребенок и человек пожилого возраста. То есть можно не играть всю свою осознанную жизнь, а потом оказаться на сцене. Я не считаю, что есть какие-то пределы в возрасте.



Достаточно ли хорошего чувства юмора, чтобы стать частью команды КВН?



Бывает, что авторы текстов не являются актерами, и также хорошие актеры могут не быть авторами. Именно в нашей команде мы все пишем и все выступаем. При этом, существуют команды, где авторы работают отдельно, например им хочется заниматься КВН, но они не хотят быть на сцене. Тут, что кому больше нравится. Есть такие позиции в команде, как администратор, реквизитор, звукооператор, и все они КВНщики.



Как развивается КВН в Подмосковье?



КВН в Подмосковье есть и очень неплохо поживает. В Королеве, проходит Официальная Подмосковная лига, также есть дивизион - Первая Подмосковная лига, сейчас в лигах идет набор, сезон только начинается. Они там все молодые, амбиционные, заряженные. Мы в ней выступали в 2012 году, это первая лига, в которой выступала «Бомбалейла», мы тогда стали финалистами, а в 2013 году мы стали ее чемпионами. Лига тогда проходила в Серпухове, позже она переехала в Королев. И если говорить про этот город, то КВН там живет, команды приезжают, как и со всего Подмосковья, так и из других городов России.



Есть ли перспективы в мире юмора у ребят, выступающих только на региональных площадках?



Конечно! У игры в регионе есть все перспективы, она помогает нашим участникам двигаться дальше, дает правильный старт, а он очень важен. Главное руки не опускать, упорно заниматься, потому что бывают как победы, так и поражения.



В чем разница столичной сцены от подмосковной?



Я хочу отметить, что в Москве есть Центральная лига Москвы и Подмосковья, наша команда в 2023 году вновь там приняла участие. И среди участников, были команды не только из Москвы, но и из других городов России. Областные команды приезжают в столицу выступать, так и из Москвы с радостью едут в Московскую область показать свою программу. Различия глобального нет, только площадки разные.



А публика тоже одинаково реагирует на выступления?



Я замечала еще по выступлению своей команды, что чем дальше от столицы, тем зритель добрее, восприимчив ко всему. В области больше заходят народные образы, истории из жизни. В Подмосковье более благодарный зритель, когда в Москве немного избалованный. Но для меня везде на концертах собираются классные люди.



Что пожелаешь новичкам?



Я всегда говорю начинающим командам, что вы прямо сейчас не станете звездой. И советую относиться в первую очередь к делу, как к досугу. Благодаря КВНу у них появятся новые друзья, знакомства, юмор поможет стать классной личностью, разносторонней, творческой, с положительным взглядом на мир. Очень многие КВНщики прекращают заниматься юмором, они не берут это как свою основную работу, но то, что они получили в студенчестве, занимаясь КВН, это все им по жизни помогает.



Дана Игумнова