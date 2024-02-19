Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Профайлер Денис Давыдов заявил, что кроме актёра Никиты Кологривого роль молодого Владимира Жириновского могли бы исполнить Юрий Борисов и Александр Головин.
Последний, по словам эксперта, смог бы исполнить роль политика через преодоление.
Кроме этих артистов он назвал Сергея Юшкевича и Александра Яценко, Павла Деревянко, а также Дмитрия Шевченко в более старшем возрасте политика.
Ранее стало известно, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского.
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«Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — добавил в беседе с NEWS.ru Давыдов.
Ранее стало известно, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского.
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Мелисса Тимофеева