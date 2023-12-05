Сценарист «Слова пацана» Золотарев прокомментировал претензии к сериалу

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«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу», — добавил Золотарев.
«Парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить», — заключил сценарист.
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