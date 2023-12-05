В Госдуме призвали СКР проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

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Глава Комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина призвала СК и Роскомнадзор проверить сериалы «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что смерть 15-летнего школьника в Иркутске на остановке «Лисиха» связывают с сериалом «Слово пацана». Останина считает, что сцены из сериала могут внушать ужас.
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