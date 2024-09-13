Вручаемая в Мытищах Премия Железкина стала международным фестивалем

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
В Мытищах торжественно открылся Фестиваль кукольных спектаклей-претендентов на ежегодную театральную Премию имени народного артиста России Станислава Железкина. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Эта премия – одна из визитных карточек нашего муниципалитета. Ее любят, о ней говорят и очень ждут. В этом году премия трансформировалась в международный фестиваль. В гостеприимные Мытищи приехали театры со всей России, а также из Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.По её словам, в течение недели кукловоды покажут зрителям спектакли «невероятной красоты, познакомят с культурой разных стран и расскажут много удивительных историй». Зрители могут увидеть эти постановки. Расписание и билеты можно найти по ссылке.
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Лора Луганская