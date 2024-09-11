Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Краснознаменске состоится финал конкурса творчества Воздушно-космических сил

В Краснознаменске состоится финал конкурса творчества Воздушно-космических сил

11 сентября 2024, 13:15
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Оригинал
Финал девятого ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов ВКС и членов их семей «И звезды становятся ближе…» проведут в Доме офицеров в Краснознаменске 28 сентября, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба ВКС.
«В этом году творческий конкурс посвящён 90-летию первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Темами выступлений станут военное братство, мужество и подвиг», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучшая литературно-музыкальная композиция, лучший хореографический номер, а также лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив и лучший вокально-инструментальный коллектив.



На гала-концерте выступят более 100 участников конкурса, а также приглашённые популярные исполнители.

Читайте также:

Студентам «Подмосковья» рассказали о современных трендах в мире моды и стиля

14 сентября в Московской области пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов»

Во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» соберут помощь для курян
#краснознаменск
#вкс
#концерт
#конкурс
#творчество
#военные
Студентам «Подмосковья» рассказали о современных трендах в мире моды и стиля
11 сентября 2024, 12:53

Фото: Министерство образования Московской области

Всемирный день красоты стал поводом для проведения классного часа в колледже «Подмосковье» на тему «Красота спасёт мир!». Дискуссия проходила в формате открытого обсуждения, где каждый мог выразить своё мнение и поделиться мыслями о красоте, сообщает Министерство образования Московской области.
Классный час начался с краткого экскурса в историю развития индустрии красоты. Затем студенты рассмотрели современные тенденции в мире моды и стиля, а также значение красоты в современном обществе. В процессе обсуждения были затронуты такие темы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в формировании современного образа.

После завершения мероприятия студенты получили подарки от партнёра мероприятия — академии «Estel».

Мероприятие стало прекрасной возможностью для обмена опытом и идеями, а также вдохновило студентов на дальнейшее развитие своих профессиональных навыков.

Читайте также:

В Московской области начались первые уроки курса «Россия — мои горизонты»

Лекция Российского общества «Знание» состоялась для сотрудников Росреестра Подмосковья

Для школьников Подмосковья проведут уроки электробезопасности
#студенты
#лекция
#подарки
#мероприятия
#красота
#праздник
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прислал венок на прощание с ведущим Александром Масляковым
11 сентября 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Венок на церемонию прощания с известным телеведущим Александром Масляковым прислал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Маслякова не стало в 82 года в минувшее воскресенье, 8 сентября. Со знаменитостью КВН прощаются в центре «Планета КВН» в столице. Масляков будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как уточнило окружение почившей звезды КВН, его похоронят рядом с могилами артистки Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.

На церемонии присутствуют родственники и коллеги Маслякова, его сын Александр, а также ведущий Леонид Якубович, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, Константин Эрнст и другие знаменитости.

Читайте также:

Началась церемония прощания с ведущим «Клуба веселых и находчивых» Масляковым

Глава поселения в Новой Москве неожиданно умер после победы на выборах

Актёр Борис Щербаков госпитализирован в одну из московских клиник
#россия
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
14 сентября в Московской области пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов»
11 сентября 2024, 11:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В арт-квартале «Фабрика 1830» 14 сентября пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках арт-квартала развернётся масштабное иммерсивное шоу «Сказки братьев Гримм», где зрители смогут стать активными участниками событий, передвигаясь среди средневековых декораций. Каждый посетитель получит возможность встретиться с персонажами знаменитых сказок и погрузиться в их истории.

Спектакль будет представлен творческим объединением «Дружба», члены которого продемонстрируют свои актёрские и сценические таланты.

Помимо спектакля, для гостей будет подготовлена разнообразная программа. В рамках фестиваля посетителям предложат насладиться выступлениями музыкантов различных жанров и стилей, а также участие в творческих мастерских.

На фестивале «Энтузиастов» состоится большой музыкальный концерт, мастер-классы по росписи футболок, фотовыставка и выставка эскизов костюмов для спектакля, ярмарка товаров ручной работы, игры и многое другое.

Начало мероприятия запланировано на 16:00. Вход свободный.

Читайте также:

14 сентября в Московской области пройдёт праздник «Живописный парк»

«Милые охотники»: Как прошел фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихово

На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов
#фестиваль
#праздник
#концерт
#спектакль
#мероприятия
#фото игры
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люди старшего возраста из Подмосковья приглашаются на конкурс компьютерной грамотности
11 сентября 2024, 10:17

Фото: istockphoto / phuttaphat tipsana

Жители Московской области старше 50 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья могут до 24 октября подать заявку на участие в десятом всероссийском конкурсе личных достижений в освоении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2024», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс проходит по пяти номинациям: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Семейная интернет-история» и специальная номинация для преподавателей «Мои авторские разработки».

Работы принимаются до 24 октября, а итоги планируется подвести до 25 декабря.

Победители будут определены членами конкурсной комиссии, в которую входят представители компаний «Ростелеком», Социальный фонд России, Российская ассоциация электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

Чтобы принять участие в конкурсе нужно подать заявку на сайте «Азбука интернета» и добавить свою конкурсную работу в соответствии с номинациями и две своих фотографии.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей»

В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс блогеров

Названы финалисты всероссийского конкурса «Билет в Арктику»
#подмосковье
#конкурс
#интернет
#компьютер
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» соберут помощь для курян
10 сентября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

14 сентября во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке пройдёт акция «Курск, мы рядом. Доброе дело». Там будут собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Уже второй год на территории Московской области проходит фестиваль, который собирает лучших танцоров со всего региона. В этом году у вас будет возможность не только оценить выступления творческих коллективов, но и стать частью доброго дела. В Городском парке Ивантеевки будет работать пункт приёма помощи», – отметили в министерстве.
Организатором акции выступает местное отделение движения «Волонтёры Подмосковья». Поучаствовать в акции можно будет на Центральной аллее парка с 14 до 19 часов.

Фестиваль «Город танцует в парках» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Читайте также:

14 сентября в Московской области пройдёт праздник «Живописный парк»

Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных

«Молодой гений»: Филолог рассказал про жизнь и творчество поэта Леонида Губанова
#минкульттуризма мо
#фестиваль
#концерт
#город танцует в парках
#помощь
#курская область
#гуманитарная помощь
#подмосковье
#московская область
#волонтеры
#лето в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
14 сентября в Московской области пройдёт праздник «Живописный парк»
10 сентября 2024, 13:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Общеробластной праздник «Живописный парк» пройдёт 14 сентября в более чем 70 парках Московской области. Гостей ожидают пленэр под открытым небом, выставки художников, модные показы, фотосессии и другие активности, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Например, парк «Победа» в Талдоме предлагает посетить фотовыставку «Семейный альбом господ Салтыковых» и мастер-класс по карвингу. Посетители смогут насладиться выступлением духового оркестра, фотосессией по живописным местам парка и другими развлечениями.

В Дрезненском городском парке Орехово-Зуево пройдёт осенний бал и модный показ «Яркая осень». Все желающие смогут сделать профессиональные фотографии на территории парка.

В парке «Ривьера» Можайска будут представлены работы русского фотографа Сергея Прокудина-Горского, фотозона «Осенние краски» и чайная зона. Также запланированы мастер-классы по гончарному делу, живописи в технике «винная гризайль» и мастер-класс по стринг-арту. Завершится мероприятие осенним концертом в стиле квартирника.

Зарайский центральный парк подготовил выставку Союза художников «Московиты» и концертную программу с участием местных творческих коллективов.

В городском парке Каширы гости смогут поучаствовать в пленэре и мастер-классе по плетению осенних венков. Кульминацией праздника станет концерт ансамбля русской песни «Родные напевы». Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Читайте также:

Химчане старшего поколения посетили «Серебряный бал»

На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов

Фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля» стартует 7 сентября
#парк
#мероприятия
#подмосковье
#московская область
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных
10 сентября 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Всероссийская научно-практическая конференция «Культурный ландшафт русской усадьбы: к 40-летию музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока» проходит в усадьбе Боблово на территории городского округа Клин, участие в конференции принимают более 50 учёных, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участников конференции поприветствовала глава округа Алёна Сокольская.

«Сохраняя наследие прошлого и привлекая внимание к нему людей пытливого ума, мы способствуем тому, чтобы живая нить нашей культуры и истории не прерывалась. Чтобы вновь и вновь на нашей земле рождались новые открытия», — сказала Алёна Сокольская.
Конференция началась 9 сентября и завершится сегодня, 10 сентября. На конференции обсуждаются пути развития музеев-заповедников, их влияние на культурный ландшафт территории, формирование музейных коллекций усадебных комплексов и ряд других тем.

Читайте также:

«Молодой гений»: Филолог рассказал про жизнь и творчество поэта Леонида Губанова

В усадьбе Мураново проведут гастрофестиваль «Аксаковская уха»

«Милые охотники»: Как прошел фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихово
#клин
#алёна сокольская
#конференция
#музеи
#усадьбы
#ученые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Молодой гений»: Филолог рассказал про жизнь и творчество поэта Леонида Губанова
Филолог Журбин: поэта Леонида Губанова называли «молодым гением»
09 сентября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/FotoDuets

Восьмого сентября был днем памяти одной из ярчайших фигур русского литературного андерграунда, русского поэта, создателя неофициального литературного кружка СМОГ — Леонида Губанова.
Кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин рассказал редакции «Радио 1» об уникальном поэте.
«Родился Леонид Георгиевич Губанов в 1946 году, сразу после окончания Великой отечественной войны. Интересная ситуация в литературном процессе той эпохи — после смерти Сталина в СССР появляется как будто две литературы: писатели, которые выполняют государственный заказ, публикуются многотысячными тиражами, пользуются привилегиями, но при этом скованы многими условностями, а параллельно возникла другая литература — подпольная, андеграундная , которая не подчиняется никаким правилам, авторы создают ее такой, какой они ее ощущают, самой известной фигурой андеграунда стал Иосиф Бродский!» — сообщил Андрей Журбин

Леонида Губанова часто называли «самым молодым гением», он рано публиковался в «пионерской правде», его стихи звучали на радио.

Вот, например, строки, которые автор написал в 17 лет.

«Скоро, одиночеством запятнанный,
я уйду от мерок и морок
слушать зарифмованными пятками
тихие трагедии дорог.
Замирать. И бить в ладоши с гусем.
Ждать, когда же наконец от горя
пастухи, беременные Русью,
стадо слов к моим устам погонят».

В начале 1965 года вместе с Владимиром Алейниковым, Владимиром Батшевым, Юрием Кублановским и другими участвовал в создании независимого литературно-художественного объединения СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина») или (Самое Молодое общество гениев). Стал одним из авторов его программы, устроил на своей квартире «штаб» СМОГа. Первый поэтический вечер объединения состоялся 19 февраля 1965 года в одной из московских районных библиотек. Весной 1965 стихи Леонида Губанова были опубликованы в трёх самиздатских поэтических альманахах: «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы».

В это же время, Губанов пишет свою поэму «Полина», которая стала легендарной.

«В 17 лет Губанов пишет поэму, которая с одной стороны стала его, мальчишки, исповедью, с другой – пророчеством. Поэма уникальная и по образу, и по звучанию» — рассказал Андрей Журбин.

Значение Губанова для литературы, по мнению руководителя кафедры русской словесности, в том, что он сохраняет традиции серебряного века, которые были заложены еще в начале 20-ого века и прерваны после революции.

СМОГ прекратил свое существование в 1966, после этого Леонид Георгиевич перестал хоть сколько-то публично заниматься литературой. Работал там, где удастся, прожив седьмое десятилетие XX века в безвестности.
В поэме «Полина», есть строки, которые отражают его мироощущение.

«Холст 37 х 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от праздности совсем»

Так и вышло: поэт умер в возрасте 37 лет. Горбачевская «перестройка» позволила впервые официально печатать в журналах произведения Губанова для Советского читателя. Сам он, к сожалению, ушел из жизни 8 сентября 1983 году.

Читайте также:

Литэксперт Корнев раскрыл, как избежать состояния «нечитуна»

Писатель Образцов раскрыл популярность «Мастера и Маргариты»

Ассоциация волонтеров СВО объявила отбор стихотворений для создания сборника
#литература
#писатель
#общество
#ссср
#поэт
#авангард
#стихи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Милые охотники»: Как прошел фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихово
09 сентября 2024, 18:40

Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Более 1 тысячи человек посетили фестиваль «Таксы Чехова» в этом году. Праздник прошел в музее-заповеднике «Мелихово» городского округа Чехов уже 18-й раз подряд.
«Спишись со своим другом Лейкиным <…> и привези от него двух моих великолепных таксов. Расходы по провозу собак — мои. Я отдам. Без собак не моги приезжать. Это очень милые животные…», — писал Антон Павлович Чехов своему брату Александру.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Двух милых щенков доставили в Мелихово. Так начиналась долгая дружба хозяина со своими питомцами. В чеховской усадьбе поселились две таксы — Хина Марковна и Бром Исаевич. Они повсюду сопровождали его, смешные и церемонные, им позволялось спать в комнате Антона Павловича, с ними он любил вести долгие задушевные беседы и давать им роли в домашних спектаклях.

Современное Мелихово стало местом проведения фестиваля «Таксы Чехова». И каждый год здесь собираются таксы всех видов и размеров.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

«В этом году количество такс увеличилось, к нам приехали более 200 хвостатых участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Тюмени, Тулы, Калуги, Уфы и других городов. Мы постарались сделать для наших гостей интересную программу и вручили спецпризы участникам дефиле за костюм в чеховской тематике», — рассказали организаторы корреспонденту «Радио 1».

Гостей и участников ждали увлекательные спортивные активности, мастер-классы, выступление цирковых артистов, фотосессии, конкурсы талантов, а на выставке-ярмарке все желающие могли купить тематический сувенир.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Также в рамках фестиваля можно было познакомиться с благотворительным фондом помощи бездомным животным «НИКА», который реализует различные программы помощи животным. Активисты фонда провели мастер-класс для гостей мероприятия и рассказали о своей деятельности. Информационным партнером фестиваля стал журнал «Друг».
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Почему же именно таксы в центре внимания? Эти собаки были выведены еще в XVI веке. Несмотря на свой милый внешний вид, они настоящие охотники и отличаются большой физической силой и выносливостью, сообразительностью. Их применяли для охоты на барсуков и других норных животных. Люди их очень любят.

Читайте также:

В усадьбе Мураново проведут гастрофестиваль «Аксаковская уха»

Химчане старшего поколения посетили «Серебряный бал»

На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов
#музей
#собаки
#охотники
#заповедник
#чехов
#мелихово
#животные
#мероприятия
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф