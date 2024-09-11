В Краснознаменске состоится финал конкурса творчества Воздушно-космических сил

Фото: iStock/SergeyKlopotov
Финал девятого ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов ВКС и членов их семей «И звезды становятся ближе…» проведут в Доме офицеров в Краснознаменске 28 сентября, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба ВКС.
«В этом году творческий конкурс посвящён 90-летию первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Темами выступлений станут военное братство, мужество и подвиг», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучшая литературно-музыкальная композиция, лучший хореографический номер, а также лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив и лучший вокально-инструментальный коллектив.
На гала-концерте выступят более 100 участников конкурса, а также приглашённые популярные исполнители.
Читайте также:
Студентам «Подмосковья» рассказали о современных трендах в мире моды и стиля
14 сентября в Московской области пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов»
Во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» соберут помощь для курян
Лев Каштанов