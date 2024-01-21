ТАСС: Скончался актер Виталий Вашедский - звезда фильмов «ДМБ» и «Фантом»

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Российский актер Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил Театр на Таганке, где артист служил с 2000 года.
«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!», — говорится в публикации пресс-службы театра.Вашедский родился в 1965 году в подмосковном Ступино Он окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет ВГИКа, снявшись в общей сложности в более чем 90 фильмах и сериалах, включая «ДМБ», «Фантом», «Вирус», «Савва Морозов», «Сделано в СССР» и другие.
О месте и дате прощания с артистом объявят дополнительно.
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