Актера Сдобнова из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мёртвым в авто

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57-летний российский актер Алексей Сдобнов был обнаружен мёртвым в своём автомобиле.
Об этом сообщил его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова. Сообщается, что Алексей Сдобнов ехал домой в ночь с 12 на 13 января. Во время пути он скончался в автомобиле.
С актером простились 16 января в Подмосковье.
Алексей Сдобнов известен по сериалам «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», а также «Склифосовский». Актер был задействован в более 40 проектах.
Причина смерти Алексея Сдобнова не уточняется.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.
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С актером простились 16 января в Подмосковье.
Причина смерти Алексея Сдобнова не уточняется.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.
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Мария Фирсова