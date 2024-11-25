Тимур Вайнштейн раскрыл источник вдохновения при съёмках «В списках не значился»

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Российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.
«Я вдохновлялся спектаклем «В списках не значился» театра Ленком, который посмотрел на их гастролях в Баку в детстве. Играли Александр Абдулов и Елена Шанина. С Александром Гавриловичем я близко дружил, но ту его роль лейтенанта Плужникова запомнил. Она меня поразила. И, конечно, Борис Васильев. Его умение рассказывать о войне правдиво, честно и при этом невероятно светло, — это вдохновляет», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вайнштейн.Ранее кинокритик, главный редактор кинопортала «Зум. Фильм» Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что российское кино сейчас на хорошем уровне и вполне конкурентноспособно.
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