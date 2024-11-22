«Брат», «Слово пацана», «Жизнь по вызову»: Выяснилось, какой герой нужен российскому зрителю

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова (Фото: © Кинокомпания CTB (1997))
Сериалы стали самым востребованным контентом для россиян на ТВ и в онлайн-кинотеатрах, обогнав ток-шоу и информационные программы, следует из исследований Mediascope.
Топ-30 сериалов по поиску возглавил проект «Слово пацана: кровь на асфальте», вторая строчка принадлежит сериалу «Жизнь по вызову», третья — «Волшебный участок», четвертая — «Универ», пятая — «Пацаны».
Кинокритик, главный редактор кинопортала «Зум. Фильм» Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что российское кино сейчас на хорошем уровне и вполне конкурентноспособно.
Он также рассказал, что некоторые фильмы стали культовыми не сразу, а спустя некоторое время.
По его словам, самый востребованный российским зрителем киножанр — криминальная драма.
Собеседник рассказал, что если в девяностых был главным российским героем — Данила Багров, то сегодня это герой-одиночка, который в результате становится спасителем человечества.
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Кинокритик, главный редактор кинопортала «Зум. Фильм» Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что российское кино сейчас на хорошем уровне и вполне конкурентноспособно.
«Мы научились снимать. Естественно, хочется сравнивать наше с зарубежным, ведь только так мы можем понять, на каком мировом уровне находимся. Последнее время у нас доступ к голливудскому и любому зарубежному кино сильно ограничен. Мы нарастили свои технологии, научили специалистов создавать достаточные спецэффекты. Благодаря финансовым вложениям Минкульта в "Фонд кино", мы теперь конкурентоспособны. Как только ушла в массовом порядке зарубежная конкуренция, у наших фильмов и сериалов появилась возможность показать себя, потому что долгое время наш зритель не хотел смотреть российское кино, а сейчас оказалось, что оно очень даже смотрибельно», — сказал эксперт.
Он также рассказал, что некоторые фильмы стали культовыми не сразу, а спустя некоторое время.
«Все говорят про "Брат" и "Брат 2", но это было кино не для всех. Этот фильм сначала не так много собрал. Он стал только со временем культовым. А в 1997 году кинотеатры вообще были закрыты и превращены в автосалоны, поэтому кинопроката не было. Некоторые фильмы сначала выходили на телевидении, а потом их показывали в кинопрокате, но их мало кто видел. Самым кастовым фильмом в двухтысячных стал "Ширли-Мырли"», — поделился критик.
По его словам, самый востребованный российским зрителем киножанр — криминальная драма.
«Сейчас не так много комедий, зато много драмы. "Слово пацана" — криминальная драма, "Жизнь по вызову" — криминальная драма. Фэнтези тоже пошло потихоньку. Этой зимой мы ждем несколько комедий, которые могут собрать хорошую кассу. Мы видим, что уже почти миллиард собрал фильм "Руки вверх" — это музыкальная драма. Музыкальный жанр пошел в кино. Ждем бум биографических картин», — поделился Голубчиков.
Собеседник рассказал, что если в девяностых был главным российским героем — Данила Багров, то сегодня это герой-одиночка, который в результате становится спасителем человечества.
«Если посмотреть на кассовые сборы, то это парень, готовый бороться со вселенским злом. Герой-одиночка, который, может, и ловил чертей, но в результате стал избранным спасителем человечества. История про Иванушку-дурачка», — рассказал главный редактор кинопортала «Зум. Фильм».
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