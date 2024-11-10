Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Минкульте назвали процент отечественных фильмов в российском кинопрокате

В Минкульте назвали процент отечественных фильмов в российском кинопрокате

Любимова: кинопрокат в России на 79% обеспечен отечественными фильмами
Ольга Любимова (фото: culture.gov.ru)

Ольга Любимова (фото: culture.gov.ru)

Рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС. По его словам, по итогам минувшего октября российское кино собрало в прокате 29,5 млрд рублей.
«Объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. По итогам октября 2024 года на счету отечественных фильмов 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей», — поделилась статистикой министр культуры.
Любимова также назвала семь отечественных картин, которые в 2024 году пробили отметку сборов в 1 млрд рублей. По ее информации, на первом месте находится «Холоп-2» — 3,8 млрд, на втором — «Бременские музыканты» с 3 млрд рублей, на третьем — «Мастер и Маргарита» с 2,3 млрд рублей. Следом идет «Лед-3» — 1,9 млрд, «Сто лет тому вперед» — 1,5 млрд, «Летучий корабль» — 1,1 млрд, «Три богатыря и пуп Земли» — 1,1 млрд.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Он также отметил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».

Читайте также:

Названа неожиданная причина развала СССР

Шнейдеров объяснил резкую критику идеи снимать сериал про группу «Мираж»

«10 лет с Павлом»: Болгар напишет книгу и снимает фильм о жизни с Дуровым
#кино
#фильм
#корабль
#музыканты
#лёд
#министр
#сериал
Исторические горельефы вернулись на станцию метро «Электрозаводская»
09 ноября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/ Serjio74

На станцию «Электрозаводская» московского метрополитена вернулись исторические горельефы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале.
Скульптурные композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали с пилонов ещё в 1950-х — потом их считали пропавшими.

«Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо «Измайлово». Одна из частей горельефа «Путейцы» оказалась безвозвратно утрачена. Специалисты воссоздали её по архивным фотографиям», — делится Сергей Собянин.

Найденные горельефы сейчас находятся на стене в переходе между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии.

Станция «Электрозаводская» была открыта 15 мая 1944 года. Её украшают барельефы с изображениями трудящихся. Их было 14, когда станция только начала работу. Композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали при установке гермозатворов.

Читайте также:

Всё про метро Подмосковья: карта, схема, станции и МЦД

Собянин: В Москве открыли памятник Сергею и Елизавете Романовым

Станция «Потапово» и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро
#метро
#станция
#бкл
#сергей собянин
#станции
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сильные и единые»: Подмосковье на форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ»
08 ноября 2024, 17:57

Фото: Радио 1

В Москве состоялся первый Российский Ежегодный Форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ».
Московская область принимает активное участие в сохранении и развитии народных художественных промыслов, потому представила на выставке самое разное: лаковую федоскинскую миниатюру, жостовскую роспись, гжель, вербилковский и дулевский фарфор, клинскую ёлочную игрушку, сергиево-посадскую матрешку и деревянную игрушку, павловопосадские платки.

«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы должны выйти за рамки сувенира и стать модным и актуальным трендом», — сказала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Помимо посещения выставки, можно было поучаствовать, как передал корреспондент «Радио 1», в мастер-классах.

Преподаватель Федоскинского института миниатюрной живописи Вера Широкова проводила мастер-классы по жостковской росписи подноса и рассказала корреспонденту «Радио 1» об особенностях рисунка.

«Используются специально масляные краски. Они сохнут долго. Конечный результат покрывается лаком. Один поднос можно писать неделю, а если простое что-то, то возможно справиться за пару дней. Жостовская особенность — мазок, потому что очень важно поставить четкий мазок, уверенный. Показать этот мазок по форме лепестка, по форме фруктов, дать объём всем цветам», — поделилась она.
Фото: Радио 1

Также на площадке форума проходил мастер-класс по резьбе из дерева. Его проводил Богородский филиал Высшей школы искусств. Они показывали разные фигурки, но особенно отличились деревянные медведи.
«У мишек разные выражения лица и позы тоже разные, но тем не менее их что-то объединяет, и в каждой фигуре узнаешь именно Богородского медведя. Это не случайно, в этом и смысл сохранения традиций. Мы стилизуем медведей под Богородскую резьбу. Это наши отработанные силуэты, мы можем им делать разные эмоции, но важно сохранить узнаваемый стиль. Такова наша Богородская резьба. Медведь всегда был символом России», — рассказала корреспонденту «Радио 1» мастер Екатерина Евдокимова.

Участниками фестиваля были самые разные люди: некоторые в строгих костюмах, а другие в традиционно-народных узорчатых.

Заместитель председателя Союза женщин Чувашской Республики Анастасия Спирина была в красном платье и традиционными русскими узорами. В разговоре с корреспондентом «Радио 1» она рассказала, что ей хотелось показать культуру чувашского народа, в которой заложен код народа всей России.

«Сам костюм сшит по образу русского костюма, это купечество. И так как я сама из Тверской области, а оказалась в Чувашской республике, я решила, получается, соединить два вида костюма. Это чувашский костюм и русский костюм. На этом форуме я впервые. Могу сказать, что у меня одни из самых ярких сейчас впечатлений от шкатулки и от росписи, Потому что это такая невероятно сложная работа, кропотливая. И я вижу, как художник смог передать код нашего русского народа. Внутри у меня восхищение и трепет от того, что мы сильные, единые и непобедимые», — сказала девушка в прекрасном платье.
Фото: Радио 1

Завершился форум дефиле костюмов, которые изготовили художники Высшей школы народного искусства (академии).

Читайте также:

На художественном форуме обсудили роль народных промыслов в формировании культурного кода

Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»

Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
#московская область
#медведи
#культура
#форум
#художники
#гжель
#фото
#традиции
#выставки
#стиль
#преподаватель
#люди
#эмоции
#девушка
#платки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На художественном форуме обсудили роль народных промыслов в формировании культурного кода
На форуме в Москве обсудили роль народных промыслов в создании культурного кода
08 ноября 2024, 17:25

Фото: Радио 1

В Москве состоялся первый Российский Ежегодный Форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», передаёт корреспондент «Радио 1». Ключевой частью события стала пленарная дискуссия «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны». Обсуждали роль народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России.
Фото: Радио 1

«Мы сегодня неоднократно слышали это словосочетание – «культурный код». Это символы, традиции, нормы поведения, то, чем живёт та или иная группа людей, то, что формирует её культуру, менталитет. И, конечно, мы передаём это из поколения в поколение. Я бы отметила очень важные вещи, которые несёт в себе культурный код. Прежде всего, это сохранение исторической памяти. Второй момент – воспитание молодёжи, третий – формирование нашей идентичности, четвёртый – сохранение многонационального разнообразия. Сохранять культурный код – задача каждого из нас», – сказала член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член комиссии Совфеда по развитию народных художественных промыслов в России Ольга Щетинина.

Фото: Радио 1

На форуме прошла выставка произведений народных художественных промыслов. Посетителям представили свыше 200 редких уникальных предметов, выполненных профессиональными художниками. Это иконы, художественная вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство и многое другое.

Фото: Радио 1

Необычным событием стала демонстрация редкой одежды от художников Высшей школы народных искусств (академии). Каждое из 80 представленных произведений искусства требует более года ручного труда. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках, в том числе в выставке в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в этом году.

Фото: Радио 1

Школа готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые были представлены на форуме.
«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представить всё великолепие художественного наследия страны во всём мире. Первая миссия нашей академии – подготовка для страны высококвалифицированных художников по каждому виду народных художественных промыслов, вторая – представляя наше традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию через высокую эстетику культурного наследия страны этического отношения в целом к нашей России», – отметила президент Высшей школы народных искусств (академии) Валентина Максимович.

Фото: Радио 1

Организатором форума выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Все традиционные промыслы союз старается внедрить в современную культуру, в том числе в культуру дома, рассказала председатель союза Альфия Петрухина.
«Мы разработали ряд проектов интерьеров наших домов. Сейчас создаём мастерские для того, чтобы делать ту мебель, которая была всегда исконно нашей. Выпускаем ткань с нашими орнаментами, занимаемся вышивкой – всем тем, что можем принести в наши дома. Студентам, которые становятся специалистами в народных промыслах, нужна поддержка, в том числе материальная. Мы собираемся, создаём промышленность, развиваем и трудоустраиваем молодёжь, которая работает по своей специальности», – отметила Петрухина.

Фото: Радио 1

По её словам, будущие молодые специалисты могут получить практику. С первого курса для них организуют выставки, мастер-классы, выезды на производство, где они могут пригодиться после завершения учёбы.

Читайте также:

Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»

В Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»

Кондитер из Клина сделала трёхметровый торт для Плющенко
#культура
#искусство
#россия
#художники
#народные промыслы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»
08 ноября 2024, 16:46

В Малом дворце «Каприз» музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых». Один из самых интересных экспонатов — миска с крышкой, изготовленная во второй половине XIX века английской компанией «Томас Диммок и К°», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фирма «Томас Диммок и К°» прославилась своими предприятиями в Шелтоне и Хэнли в графстве Стаффордшир. Она специализировалась на поставках продукции в США, поэтому его присутствие в России было ограниченным. Однако некоторые товары фирмы всё же попадали на российский рынок. Тем не менее, некоторые изделия компании всё же попадали на российский рынок.

Миска изготовлена из фаянса сорта «pearl ware» — это белый фаянс с голубоватым оттенком. Такие изделия часто использовались в столовых сервизах.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выставка даёт возможность лучше понять, какие предметы быта и искусства окружали аристократические семьи России в XIX веке. Миска служит ярким примером проникновения иностранных товаров в Россию и их интеграции в повседневную жизнь.

Выставка открыта для посетителей и предлагает насладиться красотой и разнообразием фарфора, который был частью жизни аристократических семей России в XIX веке.

Читайте также:

В образовательном центре «Созвездие» поздравили победителей чемпионата «Абилимпикс»

Детский центр в Красногорске принял уже 2,5 тыс. машин скорой помощи

В Красногорске построили три дома с подстанцией скорой помощи
#выставка
#красногорск
#подмосковье
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кондитер из Клина сделала трёхметровый торт для Плющенко
08 ноября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Торт в форме сказочного замка высотой три метра и весом около 200 килограммов создала кондитер из Клина Алина Верзунова для фигуриста Евгения Плющенко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сладкий подарок приурочили к открытию новогоднего тура ледового шоу «Щелкунчик», организованного Евгением Плющенко вместе с продюсером Яной Рудковской, а также ко дню рождения фигуриста. Мероприятие состоялось площадке Live Arena.

«Вы не поверите, но этот торт, — прокомментировала появление на льду сладкого замка продюсер шоу Яна Рудковская. — Этот торт олицетворяет Россию, Российскую империю».
В создании торта, помимо клинчанки Алины Верзуновой, приняли участие лучшие кондитеры России, работа шла под руководством Марины и Максима Синицких.

Читайте также:

В Клину обсудили помощь незрячим людям

Клинская служба скорой помощи получила современный автомобиль

Для клинского лагеря «Горизонт» разрабатывают меню с национальными блюдами
#клин
#подарок
#ледовая арена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»
08 ноября 2024, 13:35

Фото: Радио 1

Форум «Культура. Традиции. Наследие» открылся в Москве в пятницу, 8 ноября, он призван помочь развитию и популяризации народных художественных промыслов России. Подробнее о задачах мероприятия рассказала глава комитета «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор торгового дома «Культура дома» Александра Пышненко, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Цель форума — объединение сферы образования, производства народных художественных промыслов и бизнеса. Безусловно – с поддержкой государства. Задача состоит в интеграции народных художественных промыслов в современный мир. Мы хотим показать, как это может быть», — сказала Александра Пышненко.
Фото: Радио 1

В свою очередь, председатель Центра основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская отметила, что появление предметов народных промыслов в домашнем интерьере может сыграть важную роль в формировании личности россиянина.

«Я в восторге от того, как русская культура проникает в наш дом. Потому что дом — это то пространство, которое формирует личность человека. Важно внедрить в дом эти традиции, эти предметы народных промыслов внедрим в дом и не покоряться глобализации. Хорошо, что магазины подхватывают эту идею, и теперь люди могут не только в музее увидеть всю эту красоту, но и в повседневной жизни. Прикоснуться к прекрасному, купить частичку этого к себе домой», — подчеркнула Диана Ходаковская.

Фото: Радио 1

Организатором форума выступает Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке подмосковного отделения Союза женщин России и при участии Высшей школы народных искусств, торгового дома «Культура дома» и Центра основ семьеведения и управления домом.

Читайте также:

Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников

Форум «Ценности здорового образа жизни» состоится в Москве

Регистрацию на Международный форум #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили до 10 ноября
#форум
#народные промыслы
#культура
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьница из Каширы победила на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций
08 ноября 2024, 12:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица художественного отделения детской школы искусств Каширы Лилия Кубанкова одержала победу на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций «По страницам русских сказок: к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«На конкурс принимались работы ребят, обучающихся детских художественных школах, школах искусств и художественных студиях. По итогам конкурса дипломом победителя первой степени акции награждена Лилия Кубанкова. Поздравляем победительницу и её преподавательницу Александру Страчкову», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Члены жюри оценивали оригинальность замысла присланных на конкурс иллюстраций к сказкам Пушкина, эстетичность исполнения, а также изысканность и красочность цветовой гаммы.

Читайте также:

Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг

Безруков: Петербург — та любовь, которая тянется с самого раннего возраста

Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске
#культура
#конкурс
#кашира
#искусство
#дети
#рисунки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг
08 ноября 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Мастер-класс по созданию закладок для книг провели для детей в доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В начале занятия ребятам напомнили, для чего нужна закладка, из чего её можно сделать и как её пользоваться, а также рассказали историю этого предмета. Затем участники мастер-класса приступили к изготовлению своих книжных закладок. Ребята проявили творческую фантазию, так что закладки получились яркие и весёлые», — говорится в сообщении.
Отмечается, что закладка не только позволяет сразу отыскать место, на котором было прервано чтение, но и помогает маленьким читателям ориентироваться по строчкам. Кроме того, книга с закладкой прослужит дольше.

Читайте также:

Безруков: Петербург — та любовь, которая тянется с самого раннего возраста

Вокалисты из Каширы победили на конкурсе искусств «Осенний Олимп»

Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске
#серебряные пруды
#дети
#мастер-класс
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Безруков: Петербург — та любовь, которая тянется с самого раннего возраста
07 ноября 2024, 19:05

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Народный артист РФ, российский актёр Сергей Безруков очень тепло отозвался о Санкт-Петербурге и признался, что современный город вызывает у него чувство ностальгии.
«Ещё в детстве я влюбился в Ленинград, поэтому для меня это та самая любовь, которая тянется с самого раннего возраста. Тогда мы вместе с мамой поехали с отцом на гастроли. Это было совершенно фантастическое время. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, мысленно переношу себя в то доброе время, когда папа и мама ещё молодые и мы вместе гуляем по Летнему саду. Это такая детская привязанность, любовь», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» артист.

Он добавил, что сейчас готовит проект, где будет представлена Северная столица.

До этого сообщалось, что Театр имени Вахтангова будет продавать именные билеты на спектакли «Генерал и его семья», «Наш класс» и «Утиная охота». Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок.

«Из 64 постановок театра три спектакля будут идти по именным билетам. И подчеркну: как такового роста цен на билеты в нашем театре нет. Мы раз в год поднимаем стоимость билетов на официальную ставку инфляции», – отметил в беседе с АГН «Москва» Крок.

Ранее кинорежиссёр Эмир Кустурица поделился своим отношением к русской зиме, отметив её как часть творчества.

Читайте также:

Вокалисты из Каширы победили на конкурсе искусств «Осенний Олимп»

Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске

Эмир Кустурица раскрыл значение русской зимы
#театр
#проект
#любовь
#билеты
#артист
#петербург
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате