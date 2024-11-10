В Минкульте назвали процент отечественных фильмов в российском кинопрокате

Ольга Любимова (фото: culture.gov.ru)
Рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС. По его словам, по итогам минувшего октября российское кино собрало в прокате 29,5 млрд рублей.
«Объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. По итогам октября 2024 года на счету отечественных фильмов 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей», — поделилась статистикой министр культуры.Любимова также назвала семь отечественных картин, которые в 2024 году пробили отметку сборов в 1 млрд рублей. По ее информации, на первом месте находится «Холоп-2» — 3,8 млрд, на втором — «Бременские музыканты» с 3 млрд рублей, на третьем — «Мастер и Маргарита» с 2,3 млрд рублей. Следом идет «Лед-3» — 1,9 млрд, «Сто лет тому вперед» — 1,5 млрд, «Летучий корабль» — 1,1 млрд, «Три богатыря и пуп Земли» — 1,1 млрд.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Он также отметил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».
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