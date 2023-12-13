Трек Инстасамки вошел в десятку самых напеваемых в Google

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Песня «Отключаю телефон» от российской исполнительницы Инстасамки вошла в список топ-10 запросов в Google по музыкальным трекам. Эту информацию подтверждают данные сервиса Google Trends.
Это версия композиции, созданная специально для платформы TikTok.
Трек сохранял стабильную популярность на протяжении года с момента своего выпуска в начале февраля. Заметный рост интереса к песне произошел в летние месяцы.
Помимо Инстасамки, в списке топ-10 также присутствуют такие исполнители, как Imagine Dragons, Eminem и Stephen Sanchez.
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Трек сохранял стабильную популярность на протяжении года с момента своего выпуска в начале февраля. Заметный рост интереса к песне произошел в летние месяцы.
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Артем Кузьмин