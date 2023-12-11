В Подмосковье состоится концерт «Здравствуй, гостья зима!»

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В Московской области проведут концерт «Здравствуй, гостья зима!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 16 декабря в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. оно будет посвящено встрече зимы. Гостей порадуют фольклором, вокальными и инструментальными произведениями русских композиторов.
Перед зрителями выступит фольклорный ансамбль «Подсеваха», инструментальное трио в составе фортепиано, скрипки, виолончели исполнит зимние пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. Также для посетителей исполнят песню Деда Мороза из Пролога оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», а в завершении -фрагменты из оратории Й. Гайдна «Времена года».
Кроме этого, программу для гостей мероприятия подготовили студенты и преподаватели Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Стоит отметить,что начало концерта в 15:00.
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Перед зрителями выступит фольклорный ансамбль «Подсеваха», инструментальное трио в составе фортепиано, скрипки, виолончели исполнит зимние пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. Также для посетителей исполнят песню Деда Мороза из Пролога оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», а в завершении -фрагменты из оратории Й. Гайдна «Времена года».
Стоит отметить,что начало концерта в 15:00.
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Мира Полтева