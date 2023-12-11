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В Подмосковье состоится концерт «Здравствуй, гостья зима!»

11 декабря 2023, 16:24
Фото: istockphoto / nantonov

Фото: istockphoto / nantonov

В Московской области проведут концерт «Здравствуй, гостья зима!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 16 декабря в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. оно будет посвящено встрече зимы. Гостей порадуют фольклором, вокальными и инструментальными произведениями русских композиторов.

Перед зрителями выступит фольклорный ансамбль «Подсеваха», инструментальное трио в составе фортепиано, скрипки, виолончели исполнит зимние пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. Также для посетителей исполнят песню Деда Мороза из Пролога оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», а в завершении -фрагменты из оратории Й. Гайдна «Времена года».


Кроме этого, программу для гостей мероприятия подготовили студенты и преподаватели Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Стоит отметить,что начало концерта в 15:00.

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В Подмосковье откроется выставка «Фотолетопись жизни Льва Толстого»
11 декабря 2023, 14:30

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

В Дмитрове откроется выставка «Фотолетопись жизни Льва Толстого». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 12 декабря в Центре культурного развития «Яхромский» в Дмитровском городском округе.

Экспозицию посветят  жизни и творчеству русского писателя Льва Николаевича Толстого. Гости дома культуры смогут поближе познакомиться  с интересными фактами из жизни творца. В основном ДК специализируется на разнообразных услугах социокультурного, просветительского и развлекательного характера для жителей и гостей округа, которые направлены на нравственное, патриотическое, эстетическое и экологическое воспитание населения, а также пропаганду здорового образа жизни.

Стоит отметить, что выставка будет работать до 31 января 2024 года. Приобрести билеты можно в доме культуры.

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Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» в выходные посмотрели 11 тыс подмосковных зрителей
11 декабря 2023, 14:22

Фото: Минкульт МО

Бесплатные показы спектаклей на льду проекта «Зима в Подмосковье» за прошедшие выходные посетили 11 тыс жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого организованы представления.
Свои номера для жителей и гостей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска показали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, другие звёзды фигурного катания.
«Мы рады снова быть в Московской области. Очень хочется показать, насколько прекрасно фигурное катание и как здорово можно проводить свободное время. Хотя до Нового года ещё есть время, хотим подарить нашим зрителям заряд предновогоднего настроения и радости», – отметил Ягудин.
Представления на льду «Чемпионы» Ильи Авербуха прошли 9 декабря в городском округе Чехов. Там зрителями стали 2,5 тыс жителей. В городском округе Подольск представление посмотрели 3,5 тыс человек, в городском округе Домодедово – 2 тыс зрителей. 10 декабря в городском округе Красногорск ледовый спектакль посетили 2 тыс человек, в Одинцовском городском округе – 1 тыс.
 
Актуальное расписании спектаклей можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.  
 
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У композитора Пахмутовой обнаружили коронавирус
Mash: у Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус
11 декабря 2023, 10:30

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У 94-летней композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Как сообщает канал, Пахмутову госпитализировали на днях в московскую больницу в инфекционное отделение. Композитор находится в состоянии средней тяжести. У пианистки наблюдаются такие симптомы, как сухой кашель, повышенная температура, а также боль в горле. 

Кроме того, на фоне ковида, у нее развились осложнения в виде сухого плеврита.

До этого сообщалось, что продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Причина  не сообщается. Известно, что у него хриплый голос и жалобы на неудовлетворительное самочувствие. 

Также недавно стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией в Минске.  Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#температура
#композитор
#коронавирус
#симптомы
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Французское телевидение объявило бойкот Жерару Депардье
РБК: Из-за обвинений в сексуальном насилии Депардье исчез с экранов ТВ Франции
11 декабря 2023, 00:39

Фото РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Национальное телевидение Франции прекратило показ фильмов с актёром Жераром Депардье после того, как его повторно обвинили в сексуальном насилии. Об этом 11 декабря пишет РБК.
По словам топ-менеджера France Televisions Мануэля Алдуи, телевещатели Пятой республики не должны «прославлять» имя Депардье.

В конце ноября во Франции вышел документальный фильм, ​где четыре женщины в своих интервью обвиняют Жерара Депардье в домогательствах и изнасилованиях. В результате за звезду «Астерикса и Обеликса» пришлось ​заступаться его брату и бывшей жене.

Актёра уже не впервые обвиняют в сексуальных домогательствах: в апреле 2023 года об этом заявили сразу 13 женщин. В ответ на это Депардье опубликовал открытое письмо, в котором отверг все обвинения, заявив что он «не насильник и не хищник».

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#телевидение
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#франция
#актеры
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Михалков обматерил противников сериала «Слово пацана»
Михалков: запрет сериала «Слово пацана» стал бы огромной глупостью
10 декабря 2023, 00:32

Фото: сайт Кремля

Режиссер Никита Михалков выразил недоумение по поводу призывов запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что проект основан на реальных событиях и поднимает важные для зрителей темы. По его мнению, важно показывать такие материалы любой аудитории, чтобы люди могли понимать прошлое и извлекать уроки.

Михалков также прокомментировал беспокойство о возможном негативном влиянии сериала на детей, отметив, что ответственность за воспитание лежит на родителях.

Он выразил убеждение, что если дети, посмотрев на это, станут как антагонисты, то это говорит о недостаточном контроле со стороны родителей. Постановщик призвал уметь говорить и слушать правду, чтобы извлекать уроки из прошлого.

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#михалков
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Умер сыгравший в фильме «История любви» актер Райан О'Нил
В США умер Райан О’Нил, ведущая звезда Голливуда 1970-х годов
09 декабря 2023, 03:32

Фото: istock / Aleksandr_Vorobev

Актер голливудского кино Райан О’Нил, известный по ролям в фильмах «История любви» 1970 года и «Барри Линдон» 1975 года, скончался на 83-м году жизни.
Об этом информацию 8 декабря подтвердил его сын, Патрик О’Нил.

В соцсетях Патрик выразил слова горя и памяти о своем отце, описывая его как героя, который был для него больше, чем просто член семьи.

Райан О’Нил начал свою актерскую карьеру в 1960 году, прославившись в роли Барри Линдона в фильме Стэнли Кубрика.

За свою работу он был награжден престижной итальянской премией «Давид ди Донателло» и получил место на «Аллее славы» Голливуда.

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#сын
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Светлана Немоляева пожелала Алисе Фрейндлих всего наилучшего в её День рождения
08 декабря 2023, 18:31

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сердечно поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих в честь её Дня рождения.
«Я счастлива, что судьба свела нас с Алисой Бруновной, что мы снимались вместе. Последние годы мы редко видимся, но я всегда счастлива, если удаётся встретиться. Мне кажется, она тоже всегда искренне рада меня видеть. Хочу пожелать ей здоровья и всего того, чего она сама хочет. Я её люблю, люблю, люблю», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Немоляева.

Отмечается, что сегодня, 8 декабря, Алисе Фрейндлих исполняется 89 лет.

А ранее в семье лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова случилось прибавление: артист стал отцом в пятый раз. У певца и его жены Регины Бурд родился сын. Сергей Жуков опубликовал фото из перинатального центра, на котором видно наклейку «у меня родился сын».

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Воробьёв сообщил о разработке в Подмосковье единого стандарта домов культуры
08 декабря 2023, 16:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работают над единым стандартом домов культуры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что власти региона впервые собрали всех руководителей и специалистов на конференции директоров ДК и парков Подмосковья.
«Досуг и культура – направления, которые мы стремимся развивать. Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры. Понимаем, что все ДК разные – есть большие центры, есть и совсем маленькие. Но тут важнее наполнение. Сделаем упор на качество услуг, разнообразим творческие кружки», – поделился планами Воробьёв в своём телеграм-канале.  
Он добавил, что всего в Подмосковье – почти 900 ДК, в которых занимаются 260 тыс ребят.
 
«С 2018 года мы построили и реконструировали семь домов культуры – в Молодёжном, Реутове, Воскресенске, Одинцове, Наро-Фоминске и Раменском. До 2026 года приведём в порядок ещё 20 объектов», – отметил губернатор. 
Глава региона напомнил, что в Московской области работает единая платформа для записи в кружки. Выбрать ДК и заполнить заявку теперь можно онлайн. 

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#культура
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В Московской области состоится карнавальный забег «Space Carnival-2023»
08 декабря 2023, 16:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Жителей и гостей Московской области приглашают принять участие в карнавальном забеге «Space Carnival-2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Забег пройдет 10 декабря в Центральном городском парке Королева, на площади перед ЦДК им. М. И. Калинина. Открытие стартового городка начнется с восьми часов утра, где участники смогут получить стартовые пакеты.

Торжественный старт первых забегов начнется в 10:00. Для детей подготовлены дистанции на 1 000 м — от 8 до 11 лет, 500 м — от 4 до 7 лет, а 300 м –до 12 лет. Для участников от 12 и выше же подготовлены забеги на 5 км и 10 км, взрослых ждет преодоление трассы на 21,1 км. Помимо забега участники примут участие в конкурсе на создание самого креативного карнавального костюма.

Также для всех гостей будут работать теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания с горячим чаем, а праздник будут сопровождать музыкальное выступления, ведущие и волонтеры.

Стоит отметить, что участие в забегах платное и необходима регистрация на сайте.

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