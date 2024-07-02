Участники праздника «Русский двор» в Серпухове изучили традиции гостеприимства

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Серпухове провели семейный праздник «Русский двор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Серпухов погрузился в атмосферу русского гостеприимства. Мероприятие проходило на Бульваре 65 лет Победы. Гостей порадовали живым концертом, конкурсами и народными играми. А мастер-классы позволили всем желающим погрузиться в творчество и унести с собой сувениры на память о празднике», – говорится в сообщении.На ярмарке предлагался широкий выбор изделий ручной работы, а в фотозоне можно было запечатлеть самые яркие моменты.
Как отметили в администрации, «Русский двор» собрал вместе людей разных возрастов и интересов, чтобы они смогли осознать красоту и традиции русской культуры.
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Лора Луганская