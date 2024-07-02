В колледжах Серпухова простились с завершившими учёбу выпускниками

Фото: пресс-служба г. о. Серпухов
В колледжах Серпухова состоялись выпускные вечера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши студенты – активные участники, победители и призёры и международных конкурсов, волонтёры, патриоты», – отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, слова которого приводит пресс-служба.По данным администрации, в Губернском колледже в этом году – 551 выпускник, 116 из них закончили обучение с красным дипломом. Образовательное учреждение готовит профессионалов по 19 специальностям.
«Под руководством Народного учителя России, директора колледжа Александра Лысикова активно идёт волонтёрская работа, развиты патриотические направления, есть галерея почёта участников спецоперации. Колледж сотрудничает с учреждениями Донецкой и Луганской областей», – отметил Никитенко.104 красных диплома получили в этом году выпускники Серпуховского колледжа. Там завершил обучение 521 молодой специалист. В колледже готовят по 16 специальностям, ребята проходят практику в таких компаниях, как Московское речное пароходство.
В этом году получили дипломы 360 медбратьев, фельдшеров и медсестёр серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа №1, из них 75 – с отличием. Многие выпускники приходят работать на местную подстанцию скорой помощи и в медучреждения.
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Лора Луганская