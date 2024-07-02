Серпуховичи собрались на митинг по случаю Дня ветеранов боевых действий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
У мемориала «Чёрный тюльпан» в Серпухове провели памятный митинг в честь Дня ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участники митинга почтили память всех, кто воевал за страну, выполняя воинский и гражданский долг по защите Отечества. Литию в память о погибших отслужил благочинный округа иерей Дионисий Коськин.
Он назвал жизненный путь каждого из героев историей и памятью страны.
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«На Звёздной площади собрались те, кто знает цену боевого братства, кто терял боевых товарищей, семьи участников СВО, ветераны боевых действий, матери и жёны погибших бойцов, общественники, депутаты и молодёжные активисты»», – отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, слова которого приводит пресс-служба.
Он назвал жизненный путь каждого из героев историей и памятью страны.
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Лора Луганская