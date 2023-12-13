Приморский рынок в Петербурге получит охранный статус

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В Санкт-Петербурге готовится распоряжении о присвоении зданию Приморского рынка охранного статуса.
Историк советской архитектуры Дмитрий Гусаров отметил, что здание, построенное ещё в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Олега Голынкина и Льва Хидекеля, является памятником советского неоклассицизма.
Отмечается, что аналогичное распоряжение готовится и по дому-мастерской скульптора Михаила Аникушина, построенному в 1968-1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера. По словам эксперта, это здание ценно тем, что оно является ярким произведением модернизма.
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«Самым ярким его элементом, безусловно, является разбивка на три части и световые фонари в сводах треугольного сечения. В то же время здание украшает декоративное оформление: колонны, множество барельефов и полуциркульные арочные окна во фронтонах. Если бы не скульптурное оформление – головы быков, гирлянды фруктов, рыба и бараны в дверях – трудно было бы угадать в этом здании облик рынка» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гусаров.
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