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Приморский рынок в Петербурге получит охранный статус

13 декабря 2023, 19:43
Фото: istockphoto.com/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto.com/Denis Vostrikov

В Санкт-Петербурге готовится распоряжении о присвоении зданию Приморского рынка охранного статуса.
Историк советской архитектуры Дмитрий Гусаров отметил, что здание, построенное ещё в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Олега Голынкина и Льва Хидекеля, является памятником советского неоклассицизма.

«Самым ярким его элементом, безусловно, является разбивка на три части и световые фонари в сводах треугольного сечения. В то же время здание украшает декоративное оформление: колонны, множество барельефов и полуциркульные арочные окна во фронтонах. Если бы не скульптурное оформление – головы быков, гирлянды фруктов, рыба и бараны в дверях – трудно было бы угадать в этом здании облик рынка» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гусаров.


Отмечается, что аналогичное распоряжение готовится и по дому-мастерской скульптора Михаила Аникушина, построенному в 1968-1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера. По словам эксперта, это здание ценно тем, что оно является ярким произведением модернизма.

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#здание
#архитектура
#санкт-петербург
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Автоэксперт Сажин: «Камеры перестали быть средством профилактики аварийности»
13 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/Alexandra Dokuchaeva

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что камеры фиксации средней скорости не способствуют снижению аварийности на дорогах.
Так он прокомментировал сомнение МВД РФ по поводу идеи штрафовать водителей за превышение «средней скорости» и выразил поддержку такой позиции ведомства.

«Видеокамеры давно перестали у нас быть средством профилактики аварийности в следствии нарушения требований правил дорожного движения. <…> Статистика и анализ аварийности – две разные составляющие. Не факт, что это могло случиться из-за превышения скорости. Это может сделать водитель, который после того, как изнасиловал всех имеющихся под капотом лошадей, , разогнался до 250 км/ч и резко решил сбросить скорость до 20 км/ч, чтобы уменьшить среднюю скорость, чем создал аварийный прецедент. Тут важно понять, кто больше создает опасность ДТП на дороге», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

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#дтп
#скорость
#водитель
#статистика
#видеонаблюдение
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«Если б я был султан»: Кадыров раскрыл свое отношение к многожёнству
Кадыров: четыре жены – это счастье
13 декабря 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иметь четыре жены является счастьем для мужчины. Так он ответил на вопрос о многоженстве в ходе прямой линии.
«Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены - это хорошо, четыре - это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)», - ответил Кадыров.

Кроме того, в рамках прямой линии чеченский лидер также заявил, что намерен отдохнуть и взять отпуск в конце текущего года, чтобы посмотреть на свою работу со стороны. Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде. Так он ответил на вопрос о своем здоровье.

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#кадыров
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Жители Подмосковья с 16 по 31 декабря смогут срубить ёлку в двух лесных питомниках
13 декабря 2023, 19:06

Фото: Istockphoto / Zakharova_Natalia

В Подмосковье с 16 по 31 декабря проведут акцию «Ель домой – всей семьёй». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Акцию мы проводим в пятый раз. Специально для неё подготовлены новогодние плантации. Помимо радости от приобретения ёлочки к Новому году, мероприятие является эффективной профилактикой незаконной рубки лесных насаждений», – сказал зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Любой желающий сможет самостоятельно срубить ёлку в двух лесных питомниках - в Дмитровском и Сергиево-Посадском. Так, срубить ель до метра можно за 480 рублей, до 1,5 м – за 660 рублей. А чтобы забрать двухметровую ель, нужно будет заплатить 1 440 рублей. 
 
Перед тем, как приехать в питомник, необходимо связаться со специалистом и согласовать время, а также уточнить наличие ёлки необходимого размера. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Синоптик Шувалов: В Москве ожидается плюсовая температура
13 декабря 2023, 19:04

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что уже в это воскресенье, 17 декабря, в Москве может подняться температура до плюсовых значений.
И это несмотря на то, что все остальные дни в столице будет снегопад, а в пятницу сугробы могут достичь 10-15 см.

«Фронтальная зона на стыке двух атмосферных вихрей будет активизироваться, сильные осадки в виде снега обрушатся на Россию. Значительная их часть выпадет в южных регионах. Но снег прогнозируется и в северных районах, включая Москву, Владимир, Иваново и Ярославль. Наиболее сильные снегопады ожидаются к концу недели. В столице высота сугробов составит порядка 10-15 см. Столбики термометров будут показывать 4-9°C мороза, а в воскресенье нас ждёт резкое потепление и оттепель», — отметил в беседе с NEWS.ru Шувалов.

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Исследование: Мужчины стали чаще записываться на маникюр
13 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Anna Derzhina

Исследование «Фитмоста» показало, что россияне в этом году стали больше внимания уделять уходу за собой, а мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр.
«Мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр ― объем бронирований вырос на 270% и 348% соответственно. В два раза вырос спрос на маникюр, лазерную эпиляцию и стрижку», — приводит Газета.ру комментарии специалистов.

Кроме того, среди россиян популярны йога, растяжка, функционалка, а также фитбоксинг и пилатес. Также на 88% вырос спрос на массаж в 2023 году.

Аналитики указали, что россияне не забывали и про танцы, среди которых наиболее популярными у наших сограждан стали стрип-пластика, хай хилс и пол-денс.

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#спрос
#россияне
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Детский омбудсмен Мишонова напомнила правила безопасного катания с горок
13 декабря 2023, 18:12

Фото: Istockphoto / urtaeva_alla

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей напомнить детям правила безопасного катания с корок на «ватрушках», снегокатах, лыжах и санках. Это необходимо, чтобы зимние забавы обошлись без травм и трагедий, отметила детский омбудсмен.
«Горка должна быть без неровностей, трамплинов, любых препятствий – кустов, деревьев, пней, труб, лавочек и заборов. Склон не должен выходить на проезжую часть и водоёмы. Даже если дети обычно не доезжают до опасного места, при определённых обстоятельствах это может произойти. Например, в морозную погоду тюбинги едут быстрее и дальше», – написала Мишонова в телеграм-канале «Осторожно, дети». 
Она напомнила, что ватрушки неуправляемы. Малейшая неровность меняет их траекторию, и даже кочка может стать для них трамплином.  Кроме того, кататься с детьми можно только на оборудованных трассах, заключила уполномоченный. 

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#московская область
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Замглавы Росавиации Бахарев снят с должности
13 декабря 2023, 18:10

Фото: iStock/BernardaSv

Заместитель главы Росавиации Георгий Бахарев уволен со своей должности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Бахарев отвечал в ведомстве за вопросы транспортной безопасности. Постановление о его увольнении было 12 декабря. По информации Shot, к работе заместителя Дмитрия Ядрова возникли вопросы из-за некоторых нарушений.

Бахарев был заместителем главы Росавиации с 2020 года. До этого он также замещал генерального директора авиакомпании «Россия».

Ранее в Росавиации рассказали об отсутствии тенденции к росту лётных инцидентов. Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года количество происшествий с самолётами снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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#росавиация
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Dagens Nyhete: Шведский учитель дал задание школьникам спланировать теракт
13 декабря 2023, 18:02

Фото: istockphoto/fpphotobank

Учитель одной из средних школ в Швеции дал своим ученикам довольно необычное задание. Он поручил им в качестве домашнего задания детально спланировать террористическую атаку.
По сообщению шведской газеты Dagens Nyheter, инцидент произошёл в муниципалитете Йёнчёпинг на юге страны. После такого «террористического домашнего задания» педагог был отстранён от занимаемой должности. Пока что сама школа расследует случившееся, но заявление уже направлено и в полицию, указано в публикации.

В администрации муниципалитета отметили, что очень серьёзно относятся к происшествию, особенно на фоне повсеместно, и особенно в Швеции, возросшей террористической угрозы. Трудно ей противостоять, если школьники будут получать подобные задания, отметили в муниципалитете.

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В России могут запретить продажу книг Акунина после его слов об ударах по Крыму
В ГД призвали запретить продажу книг Акунина после его слов об ударах по Крыму
13 декабря 2023, 17:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает необходимым запретить публиковать и продавать книги писателя Бориса Акунина после того, как он заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий.
«Нужно запретить ему публиковаться в России, прекратить продажу его книг. У нас нет уверенности, что за счет своих средств он не финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Компетентные органы должны заняться этим вопросом», — цитирует «Лента.ру» Драпенко.
Напомним, российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.

Депутат подчеркнула, что подобные высказывания писателя попадают под статью о нарушении территориальной целостности государства.

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