Умер Александр Карпухов: Подробности жизни и смерти актёра из «Убойной силы»

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В возрасте 50 лет ушёл из жизни российский актёр Александр Карпухов. Артиста не стало 23 марта.
О том, чем зрителям больше всего запомнился Александр Карпухов, как сложилась его личная жизнь, какой была его последняя роль, и что стало причиной скоропостижной смерти, расскажет редакция «Радио 1».
Мечтал поступить в театральный институт, но родители отговорили: убедили сына, что туда можно попасть только по знакомству. В итоге он поступил в Институт Авиаприборостроения, но в 1994 году всё же решил следовать мечте и поступил в СПГАТИ на курс А.Д. Андреева.
В 1996 году Карпухов перешёл на курс народного артиста РФ С.Я. Спивака. Будучи студентом академии, сыграл хозяина трактира в спектакле по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Окончил Академию в 1999 году. На телеканале СТС Александр Карпухов вел программу «Танц-Класс».
Еще одной заметной работой артиста на театральных подмостках стала роль шута Фесте в постановке 1998 года «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира.
Затем последовали небольшие роли в проектах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом» и других.
В 2021 году снялся в третьем сезоне популярного сериала «Убойная сила», который получил название «Предел прочности». В 2005 году сыграл во французском фильме «Красотки» (2005), снятом режиссером Седриком Клапишем.
Карпухов появлялся практически во всех известных питерских сериалах — «Тайны следствия», «Литейный», «Условный мент».
Последними работами в фильмографии Карпухова стали роли в сериалах «Цена иллюзий» и «Крепкие орешки-2», вышедшие в 2022.
В последние годы, судя по его страницам в соцсетях, работал репетитором по математике.
В интервью актёр старался не касаться темы супружества, предпочитал общаться с журналистами о своей творческой карьере.
В беседе с РБК друг артиста Артем Борков не назвал причину смерти Карпухова, но отметил, что у него были проблемы со здоровьем и вдаваться в детали не стал. Он также добавил, что у актера была настоящая «рок-н-ролльная» душа.
Еще один коллега Карпухова Дмитрий Мурашев рассказал, что на съемках сериала «Закон тайги», которые начались осенью прошлого года, Карпухов чувствовал себя очень плохо.
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Биография Александра КарпуховаАлександр Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде. В одном из интервью он рассказывал, что в детстве был активным ребёнком — занимался самодеятельностью, был знаменосцем, принимал участие в конкурсах бардовской песни и актерского мастерства.
В 1996 году Карпухов перешёл на курс народного артиста РФ С.Я. Спивака. Будучи студентом академии, сыграл хозяина трактира в спектакле по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Окончил Академию в 1999 году. На телеканале СТС Александр Карпухов вел программу «Танц-Класс».
Еще одной заметной работой артиста на театральных подмостках стала роль шута Фесте в постановке 1998 года «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира.
Роли в киноТворческая биография Карпухова насчитывает много ролей в кино и сериалах. Его дебют на экранах произошел в 1998 году — в комедии Юрия Мамина и Аркадия Тигая «Горько!» он сыграл одного из персонажей, Семена Михайловича, в молодости.
Затем последовали небольшие роли в проектах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом» и других.
В 2021 году снялся в третьем сезоне популярного сериала «Убойная сила», который получил название «Предел прочности». В 2005 году сыграл во французском фильме «Красотки» (2005), снятом режиссером Седриком Клапишем.
Карпухов появлялся практически во всех известных питерских сериалах — «Тайны следствия», «Литейный», «Условный мент».
Последними работами в фильмографии Карпухова стали роли в сериалах «Цена иллюзий» и «Крепкие орешки-2», вышедшие в 2022.
В последние годы, судя по его страницам в соцсетях, работал репетитором по математике.
Личная жизнь КарпуховаЛичная жизнь Александра Карпухова малоизвестна — в 2012 году он выложил фото со свадебной церемонии, его женой стала кастинг-директор Елена Анисимова. Долго их брак не продлился, и буквально через год пара перестала публиковать совместные снимки и упоминать друг друга в соцсетях.
В интервью актёр старался не касаться темы супружества, предпочитал общаться с журналистами о своей творческой карьере.
СмертьУтром 23 марта 2024 года Александр Карпухов умер во сне. О кончине артиста сообщил его коллега Александр Андреев.
В беседе с РБК друг артиста Артем Борков не назвал причину смерти Карпухова, но отметил, что у него были проблемы со здоровьем и вдаваться в детали не стал. Он также добавил, что у актера была настоящая «рок-н-ролльная» душа.
Еще один коллега Карпухова Дмитрий Мурашев рассказал, что на съемках сериала «Закон тайги», которые начались осенью прошлого года, Карпухов чувствовал себя очень плохо.
«Помню, как Саша закончил смену и попросил принести ему стул. Я вызвался проводить его до выхода. Идти он не мог уже, я посадил его на металлическую тележку и покатил по студии к выходу… В больницу, говорю, тебе надо…» — рассказал Мурашев.Актёр Александр Дьяченко посвятил коллеге трогательный пост в соцсетях.
«В этой сцене он говорил словами своего героя. Героя звали Ваня. И Ваня сказал мне: «Смотри, Геннадич! Лед пошел. Весна идет. И я буду жить. Слышишь, я буду жить!» Этими словами Саша Карпухов закончил линию своего героя в сериале «Закон тайги» несколько дней назад. Это были последние его слова, которые я слышал. Его последние слова, сказанные им в кино…», — написал Дьяченко.Время и место похорон любимого многим артиста пока не сообщается.
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Алина Юрчак