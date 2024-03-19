Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии, являющийся его полным тезкой, ответил на вопрос о фильме «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом пишет «Абзац».
«Очень важно, чтобы не было лишних фантазий, чтобы не искажали смысл. Я собираюсь посмотреть этот фильм», — заявил Пушкин.Он также добавил, что он смотрел картину Федора Бондарчука «Пушкин. Последняя дуэль» и остался доволен ей.
Премьера фильма состоялась 7 марта, а за прошедшие выходные он заработал 170,5 миллиона рублей.
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Алина Юрчак