Радио1
Главная / Новости / Культура/ Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»

Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»

Последний потомок поэта Пушкина заявил, что намерен посмотреть фильм «Онегин»
19 марта 2024, 18:05
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии, являющийся его полным тезкой, ответил на вопрос о фильме «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом пишет «Абзац».
«Очень важно, чтобы не было лишних фантазий, чтобы не искажали смысл. Я собираюсь посмотреть этот фильм», — заявил Пушкин.
Он также добавил, что он смотрел картину Федора Бондарчука «Пушкин. Последняя дуэль» и остался доволен ей.


Пушкин также указал, что знаменитый роман в стихах поэта актуален во все времена. Александр обратил внимание, что потомкам прозаика приятно, что кинематографисты проявляются интерес и обращаются к его творчеству.

Премьера фильма состоялась 7 марта, а за прошедшие выходные он заработал 170,5 миллиона рублей.

Читайте также:

Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта

Лекцию «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой» проведут в Клину

Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина
#фильм
#пушкин
#спектакль
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставка «Пушкин и русский мир» завершится 25 марта
19 марта 2024, 11:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Одинцове завершается выставка «Пушкин и русский мир». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка расположена в выставочном зале цокольного этажа дворца усадьбы Вяземы в Одинцовском городском округе.

«Автором выставки является Татьяна Викторовна Бусырева, почетный член Российской академии художеств и Заслуженный художник Российской Федерации. На экспозиции представлены более шестидесяти скульптурных работ, большая часть которых посвящена Пушкину. Гости смогут ознакомиться с изготовленным в керамике портретом поэта, скульптурными композициями из дерева, парными образами Пушкина и Гоголя», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что усадьба входит в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

Читайте также:

Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта

Лекцию «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой» проведут в Клину

Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина
#подмосковье
#усадьба
#выставка
#спектакль
#а. с. пушкин
#одинцово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Композитор Моцардо о Ширвиндте: «Мы проводили много интересных мероприятий»
18 марта 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Композитор, режиссёр Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказал о знакомстве с артистом.
Он отметил, что дружба с Ширвиндтом у него окрепла спустя время после первого знакомства.

«Я познакомился с ним в 1995 году. Он шел с Марком Захаровым. Потом на мероприятии с ним познакомились. У нас дружбы не было. Она появилась тогда, когда я на его юбилей сделал альбом. И мы с ним проводили много интересных мероприятий, связанных с фестивалями, юбилеями его партнёров», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Моцардо.

Ранее стало известно, что на 90-м году жизни скончался актёр и режиссёр Александр Ширвиндт.

Читайте также:

Умер актёр и режиссёр Александр Ширвиндт

«Развалюха»: какое наследство Ширвиндт оставил семье и почему настоял на кремации

РИА Новости: Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит
#артист
#смерть
#актёр
#режиссёр
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта
18 марта 2024, 15:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Рузе пройдет областной театральный фестиваль «Рузский софит». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Участие в фестивали примут 19 коллективов из 18 городских округов Московской области.

«Рузский софит» — это возможность для режиссеров и актеров любительских коллективов представить на суд зрителей свои полнометражные работы или эксперименты в области театрального искусства. В жюри фестиваля вошли член Союза театральных деятелей РФ Ирина Фетисова, актриса Государственного академического Малого театра Валентина Коротаева, актер театра и кино, режиссер Евгений Рощин,эксперт Московского областного научно-методического центра Московского губернского колледжа искусств Ирина Ткачёва и заслуженный работник культуры Московской области Светлана Туманова», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет с 29 по 31 марта в Центре культуры и искусств города Руза.

Читайте также:

Новая выставка Союза художников России откроется в мытищинском музее

Необычная выставка интерьерных картин открылась в Подмосковье

В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии
#руза
#фестиваль
#кино
#подмосковье
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лекцию «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой» проведут в Клину
18 марта 2024, 15:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике П.И. Чайковского пройдет лекция «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 24 марта в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского.

«Главная задача лекции — познакомить публику с теми, с кем Чайковский общался, сотрудничал, кто оставил заметный след в его биографии. Александра Панаева-Карцова — артистка оперы ) и камерная певица. Её портрет выбран не случайно: она была большой поклонницей творчества Чайковского, первой исполнительницей многих его романсов, а также партии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» в Санкт-Петербурге. Вскоре в Москве в Малом театре она познакомилась с самим композитором на премьере его оперы «Евгений Онегин». С тех пор их дружеские отношения стали крепнуть, а в 1884 году они породнились: певица вышла замуж за двоюродного племянника Петра Ильича», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что лекция начнется в 14:00 24 марта.

Читайте также:

Депутат Шолохов назвал политической отмену спектакля с примой Большого Сеулом

В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»

Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина
#лекция
#певица
#чайковский
#отношения
#музей-заповедник п. чайковского в клину
Следите за нашими новостями
в удобном формате
78-летняя звезда «Игры в кальмара» получил срок за домогательства
Актер О Ен Су получил восемь месяцев срока по делу о домогательствах
16 марта 2024, 01:06

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

Южнокорейский суд приговорил 79-летнего актера О Ён Су, сыгравшего в сериале «Игра в кальмара» роль самого старого участника игры, к условному сроку по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, обвинения связаны с событиями, произошедшими в 2017 году. Тогда О Ён Су обнял и поцеловал женщину в щеку.

За это актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания два года. В Южной Корее есть практика вынесения приговоров с отсрочкой исполнения — обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не допускает правонарушений в установленный период. О Ён Су также должен пройти программу для сексуальных преступников.

В 2022 году О Ён Су получил премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль в сериале «Игра в кальмара».

Читайте также:

Дедушку из «Игры в кальмара» обвиняют в сексуальных домогательствах

Против Депардье подана новая жалоба на домогательства

Женщины-делегаты массово пожаловались на домогательства на конференции ООН
#суд
#актёр
#игра
#мужчина
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Шолохов назвал политической отмену спектакля с примой Большого Сеулом
15 марта 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что решение отменить спектакль с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Южной Корее является политическим.
«Это решение политическое и принималось небольшим кругом людей. Я сомневаюсь, что зрители и поклонники Большого театра проголосовали бы за это в случае, если бы это было открытое действие. Это можно сравнить с принятием и более серьёзных решений, которые также принимаются небольшой группой людей», — пояснил в беседе с «Известиями» Шолохов.

Ранее стало известно, что балет Modanse о жизни Коко Шанель с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, который должен был пройти Сеуле в апреле, отменили на фоне критики со стороны Киева.

Читайте также:

В Сеуле по требованию Киева отменён спектакль с примой Большого театра Захаровой

Названы самые популярные автомобили этой зимой у россиян

Волочкова назвала Наталию Касаткину великой
#балет
#зрители
#спектакль
#южная корея
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сеуле по требованию Киева отменен спектакль с примой Большого театра Захаровой
15 марта 2024, 09:09

Фото: iStock/Artranq

Балет Modanse о жизни Коко Шанель с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, который должен был пройти Сеуле в апреле, отменили на фоне критики со стороны Киева, пишет издание Korea Times.
Ранее посольство Украины в Южной Корее осудило предстоящую премьеру балета с участием балерины, созданного в сотрудничестве с брендом Chanel.

Организаторы мероприятия принесли свои извинения всем, кто ждал выступления Захаровой, и пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

«Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания», — говорится в сообщении на сайте Сеульского центра искусств, где должно было состояться выступление.
Гастроли балерины Большого театра Светланы Захаровой должны были пройти в столице Южной Кореи с 17 по 21 апреля.

Читайте также:

Названы самые популярные автомобили этой зимой у россиян

Волочкова назвала Наталию Касаткину великой

Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина
#культура
#киев
#балет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волочкова назвала Наталию Касаткину великой
14 марта 2024, 18:34

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Балерина Анастасия Волочкова выразила соболезнования по поводу смерти народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета, артистка Наталии Касаткиной, отметив огромную утрату.
По её словам, Касаткина была профессионалом своего дела такого уровня, какого сейчас нет.

«Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошёл противодействий и в Мариинском театре. Это очень большая утрата для русского балета, потому что сейчас, нет звёзд, нет имён, известных в мире балета, и, главное, педагогов. Мэтры великого балетного искусства уходят из жизни, а на смену им не приходят такого уровня люди. Таких уже не будет», — прокомментировала в беседе с Газетой.ру Волочкова.

Ранее стало известно, что в Москве на 90-м году жизни скончалась экс-руководитель Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталья Касаткина.

Читайте также:

Умерла руководитель Театра классического балета Наталья Касаткина

Умер художник, создатель манги Dragon Ball Акира Торияма

Умер советский и литовский режиссёр Римас Туминас
#балет
#художник
#человек
#люди
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»
14 марта 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Очный этап регионального конкурса «Театральная весна Подмосковья» проведут сцене концертного центра «Щёлковский театр» 23-24 марта, сообщает Минкультуры и туризма Московской области.
«Заочный этап театрального конкурса проводился 29 февраля. Его участниками стали 29 трупп, представляющих 13 городских округов. В очный этап прошли 19 театральных коллективов из 11 подмосковных округов», — отмечается в сообщении.
Областного конкурса проводится уже в шестой раз. В состав жюри вошли заслуженная артистка РФ Ольга Анохина, заслуженная артистка России Валерия Олефир и заслуженный артист Московской области Игорь Калагин.

Конкурс организует администрация Щёлковского округа при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Награждения победителей в каждой возрастной группе и номинации будет проводиться в конце каждого дня конкурса.

Читайте также:

Фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске

Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина

Новая выставка Союза художников России откроется в мытищинском музее
#щёлково
#конкурс
#театр
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф