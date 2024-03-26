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На фильм о Жириновском возобновлен кастинг из-за ареста Кологривого

Regions: На фильм о Жириновском возобновлен кастинг из-за ареста Кологривого
26 марта 2024, 05:19
Фото: iStock/ LightFieldStudios

Фото: iStock/ LightFieldStudios

На главную роль в фильме о российском политике Владимире Жириновском объявят повторный кастинг после ареста актера Никиты Кологривого. Об этом порталу Regions сообщил Андрей Ковалев, владелец усадьбы Гребнево, где пройдут съемки картины.
«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг. Жириновского сыграть непросто», — рассказал Ковалев.

По его мнению, актер «зазвездился» из-за успеха сериала «Слово пацана».


Ранее Новосибирский областной суд арестовал Кологривого на семь суток за пьяный дебош в местной кальянной. Артист заявил, что начал буянить из-за усталости. При этом он признался, что ничего не помнит.

За фильмом об экс-председателе партии ЛДПР закреплено рабочее название – «Жириновский. Взлет». Режиссёром выступит Александр Баранов, известный как создатель сериала сериал «Участок» (2003 год), фильмов «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012) и «День дурака» (2014).

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В Подмосковье прошел областной этап конкурса «Неопалимая купина»
26 марта 2024, 11:16

Фото: пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области

В Подмосковье прошел областной этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Об этом сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области.
Конкурс «Неопалимая купина» проводился на базе Специализированной пожарно-спасательной части Реутова.

«Тематика конкурса чрезвычайно разнообразна и дает полную свободу полету детской фантазии. Конкурс проводился в четырех возрастных группах по трем номинациям. Способов для воплощения в жизнь своих задумок в рамках тематики организаторы представили множество – это рисунок, плакат, стенгазета, эмблема, противопожарный уголок, книжная графика и многое другое», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что компетентное жюри уже начало оценку всех представленных работ и победители, которых они выберут, будут представлять Московскою область на федеральном этапе.

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#конкурс
#жизнь
#победители
#пожарная безопасность
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Подмосковная певица Ковач станет участницей вокального телеконкурса
26 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/nantonov

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2024» стартует в апреле на телеканале «Звезда», Подмосковье на этом творческом соревновании будет представлять певица из Звенигорода Валерия Ковач, сообщает пресс-служба телекомпании.
«Конкурсные эфиры начнутся 6 апреля. Лучших участников будет отбирать специальное жюри, однако повлиять на ход конкурса смогут и зрители — для них будет открываться голосование», — отмечается в сообщении.
Валерия Ковач не только певица. Она является культорганизатором дома культуры «Огонёк» в селе Введенское Одинцовского городского округа. Валерия стала одной из 89 участников конкурса, отобранных из 340 тысяч претендентов.

Более подробная информация всероссийском вокальном телеконкурсе будет размещена на сайте мероприятия зазвезду.рф, который заработает с 6 апреля.

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Концерт итальянского певца Pupo отменили в Бельгии из-за выступления в России

В Московской области проведут конкурс «Лучшая детская школа искусств»
#конкурс
#вокал
#певица
#звенигород
#московская область
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АР: В домах рэпера P.Diddy прошли обыски по делу о торговле людьми
26 марта 2024, 04:06

Фото: iStock/ MattGush

В домах рэпера P.Diddy (Шон Комбс) в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. ФБР факт обысков подтвердило.
По данным агентства, Обыск в Лос-Анджелесе провели десятки полицейских. Кроме того, были задействованы вертолеты.

Издание TMZ публикует фотографии проведения обысков, а также сообщает, что сыновья артиста — Джастин и Кинг — были в это время дома, правоохранители надели на них наручники.

За последние месяцы против P.Diddy был поданы несколько гражданских исков. В частности, в ноябре иск против артиста подала певица Кэсси Вентура, обвинив его в многолетнем сексуальном насилии и избиениях. В феврале анонимный музыкальный продюсер подала в отношении рэпера иск, заявляя, что тот принуждал ее к половому акту. Адвокаты рэпера называют эту информацию ложью. Еще один иск подала так же анонимно женщина, которая заявила об изнасиловании 20-летней давности, когда ей было 17 лет.

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#продюсер
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Концерт итальянского певца Pupo отменили в Бельгии из-за выступления в России
26 марта 2024, 03:22

Фото: iStock/ batuhan toker

В Бельгии отменили концерт популярного итальянского певца и композитора Энцо Гинацци, более известного под псевдонимом Pupo, из-за его выступления в России, пишет Sudinfo.
Концерт должен был пройти в рамках фестиваля «Дни Италии», который состоится с 31 мая по 2 июня в бельгийской коммуне Бленьи. Выступление Pupo было запланировано в последние два дня фестиваля. Однако организаторы мероприятия расторгли контракт с певцом из-за его выступления в Кремлевском дворце 15 марта.


«Он пошел петь в Кремль, получив деньги от государства, которое нападает на другое и угрожает Европе. Что для меня неприемлемо», — заявил почетный консул Италии в Льеже Доминик Петта.

Недавно по той же причине был отменен концерт Pupo в Литве. Директор площадки города Шяуляй, где должен был выступить исполнитель, назвал Pupo «пророссийским певцом».

В феврале венский фестиваль отменил концерт российского дирижера Теодора Курентзиса из-за отказа украинского дирижера Оксаны Лынив выступать с ним на одной сцене.

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В Дубне пройдет открытие выставки «Наука. Знания. Возможности»
25 марта 2024, 21:18

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Музей Дубны приглашает на открытие юбилейной выставки «Наука. Знания. Возможности», посвященной 30-летию создания Университета «Дубна». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В рамках выставки все желающие смогут узнать яркими моментами истории университета.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

«Посетители выставки узнают: как проходит обучение, где молодые специалисты получают навыки научной работы и какие существуют возможности проявить творческий потенциал. В рамках выставки демонстрируются некоторые достижения в области виртуальной реальности и аддитивных технологий», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что выставка откроется 26 марта в 12:00. Вход свободный.

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#подмосковье
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В Московской области проведут конкурс «Лучшая детская школа искусств»
25 марта 2024, 13:06

Фото: istockphoto / Tomasz Śmigla

Общероссийские конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» состоятся в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурсы проводятся для развития и поддержке детских школ искусств.

«В конкурсе могут принять участие детские школы искусств, которые являются юридическими лицами,активно принимающие участие в различных конкурсах, а также находящиеся в ведении муниципальный образований. Кроме этого С 2024 года в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» введена номинация «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что конкурс будет проводиться на региональном, окружном и федеральном этапах. Кроме этого, победителей регионального этапа определят до 1 июня 2024 года. Полный перечь необходимых бумаг для участия в конкурсе можно найти на официальном сайте.

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#подмосковье
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Новая выставка Ильи Глазунова открылась в пушкинсокй библиотеке
22 марта 2024, 14:08

Фото: Ольга Шеметова

В библиотеке в Пушкино открылась выставка Ильи Глазунова «Образы русской классической литературы в творчестве Ильи Глазунова». Об этом сообщил корреспондент.
Экспозиция выставки расположена в читальном зале библиотеки.

«Иллюстрации к произведениям классической русской литературы занимают особое место в творчестве Ильи Глазунова. Художник обращался к наследию многих писателей.В них перед зрителем предстаёт ряд выразительных образов, воссоздающих атмосферу классических романов, смысловой контекст и эмоциональную насыщенность произведений. Это городские и сельские пейзажи, отдельные сцены и удивительно яркие образы литературных героев», – поделилась завотделением библиотеки имени В. Маяковского Ольга Медведева.

Стоит отметить,что работы художника демонстрируют прекрасное знание истории, быта, костюма, а также интерьера показываемой писателями эпохи

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Всероссийская акция «Семейные традиции» стартует 29 марта
22 марта 2024, 11:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

С 29 марта по 14 апреля пройдет Всероссийская акция «Семейные традиции». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Акция направлена на популяризацию традиций народов России среди молодежи.

«С 29 марта по 14 апреля всем школьникам нашей страны, в семьях которых поддерживается передача из поколения в поколение традиционной культуры своего региона, будет предложено записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинациях на выбор и опубликовать в личном кабинете на официальном портале акции», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что 50 наиболее интересных работ получат возможность реализовать свои проекты с профессионалами.

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#подмосковье
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Сын Майкла Джексона подал иск против бабушки из-за наследства
Daily Mail: сын Майкла Джексона подал иск против своей 93-летней бабушки из-за наследства
22 марта 2024, 03:40

Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев

Младший сын Майкла Джексона 22-летний Бланкет Джексон подал в суд иск против своей бабушки Кэтлин Джексон, 93-летней матери короля поп-музыки. Он попросил суд заблокировать ей возможность использовать средства из наследства певца на судебную тяжбу из-за прав на его песни. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
Отмечается, это новая глава в длительном судебном разбирательстве по поводу имущества певца, скончавшегося в 2009 году.

Причиной конфликта стала продажа музыкального каталога Майкла Джексона. Душеприказчики артиста, Джон Бранка и Джон Макклейн, решили продать материалы поп-короля, так как его активы оказались «на грани краха» и потребовали денежных вложений. Но мать исполнителя выступила против сделки. Женщина считает, что сын не хотел, чтобы его музыкальный каталог был распродан.

Помешать душеприказчикам она в итоге не смогла. В феврале компания Sony купила права на половину материалов звезды за $600 млн.

При этом изначально Бланкет поддерживал в споре бабушку и неоднократно выказывал негативное отношение к сделке. Однако когда Кэтлин подала апелляцию на решение суда о продаже произведений, внук не поддержал ее.

Представители Бланкета заявили, он не верит в успешность тяжбы и не хочет, чтобы деньги из наследства расходовались на нее и дальше. Кэтлин Джексон, в свою очередь, потребовала от душеприказчиков выплату в размере $561 548.

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