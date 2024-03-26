На фильм о Жириновском возобновлен кастинг из-за ареста Кологривого

Фото: iStock/ LightFieldStudios
На главную роль в фильме о российском политике Владимире Жириновском объявят повторный кастинг после ареста актера Никиты Кологривого. Об этом порталу Regions сообщил Андрей Ковалев, владелец усадьбы Гребнево, где пройдут съемки картины.
«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг. Жириновского сыграть непросто», — рассказал Ковалев.
По его мнению, актер «зазвездился» из-за успеха сериала «Слово пацана».
Ранее Новосибирский областной суд арестовал Кологривого на семь суток за пьяный дебош в местной кальянной. Артист заявил, что начал буянить из-за усталости. При этом он признался, что ничего не помнит.
За фильмом об экс-председателе партии ЛДПР закреплено рабочее название – «Жириновский. Взлет». Режиссёром выступит Александр Баранов, известный как создатель сериала сериал «Участок» (2003 год), фильмов «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012) и «День дурака» (2014).
Читайте также:
Кологривый: «Пойду сидеть на киче, писать стихи»
Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского
«Пацаны не извиняются»: Кологривый извинился перед укушенной за бедро хостес
По его мнению, актер «зазвездился» из-за успеха сериала «Слово пацана».
За фильмом об экс-председателе партии ЛДПР закреплено рабочее название – «Жириновский. Взлет». Режиссёром выступит Александр Баранов, известный как создатель сериала сериал «Участок» (2003 год), фильмов «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012) и «День дурака» (2014).
Читайте также:
Кологривый: «Пойду сидеть на киче, писать стихи»
Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского
«Пацаны не извиняются»: Кологривый извинился перед укушенной за бедро хостес
Ювелина Бернст