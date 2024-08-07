Умер актер из «Тихого Дона»

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На 76-м году жизни скончался актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников. Об этом сообщили в театре «Свободное пространство».
«Не стало нашего дорогого друга и коллеги — скоропостижно скончался Владимир Крашенинников. В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии», — сказано на сайте культурного учреждения.
Актер театра и кино родился в Орле. До 1974 года учился в школе-студии МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (мастерская А. М. Карева). Затем выступал на сцене Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре «Свободное пространство» артист служил с 1985 года.
На экране Крашенинников появился в 1978 году. Известен по ролям в «Тихом Доне», где играл в 2015 году, «Женитьбе Белугина» и другим кинолентам.
Коллеги также отозвались о нем, как об оптимистичном, доброжелательном и жизнерадостном человеке.
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