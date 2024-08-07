Умер актер из «Тихого Дона»

На 47 году жизни умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что артиста не стало в минувшую пятницу, 2 августа. Прощание с ним проходит сегодня, во вторник, 6 августа.