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Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев

07 августа 2024, 19:20
Фото: istockphoto/izzzy71

Фото: istockphoto/izzzy71

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Александр Гусев. Об этом сообщили в Мурманском областном кукольном театре, которому актер отдал более 40 лет. Гусев родился в Чапаевске Самарской области. Окончив Горьковское театральное училище, он переехал в Мурманск.


Принимал участие в детских и взрослых постановках. Гусева запомнили по образу Герострата в спектакле «Забыть Герострата», а также Камергера из «Голого короля». Кроме того, он был Генри Хиггинсом в «Пигмалионе» и Создателем из «Божественной комедии» Данте.

Гусев оставил след и в кинематографе, сыграв в картине «Морской узел» в 2002 году и офицера НКВД в сериале «Конвой PQ-17».

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На фестивале под Можайском представят реконструкцию Бородинского сражения
07 августа 2024, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

В Музее-заповеднике «Бородинское поле» 31 августа и 1 сентября проведут международный военно-исторический фестиваль «День Бородина» памяти русско-французского противостояния 1812 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
«В субботу с 10 до 17 часов гостей ожидает интерактивная программа. На исторических местах расположения биваков русской и французской армий можно будет поучаствовать в различных активностях. В 15 часов начнутся торжественные мероприятия, посвящённые 185-летию основания Бородинского музея. Праздничный концерт продлится до 18 часов», – говорится в сообщении.
В воскресенье с 10 до 17 часов будет проходить интерактивная программа для тех, кто не успел посетить фестиваль в субботу.
«Особенное мероприятие – показ мод двухвековой давности. С 11:00 до 11:45 пройдёт модное дефиле костюмов XIX века «Красота минувших эпох». А с полудня до 12:45 у Батареи Раевского состоится торжественный церемониал памяти павших в Бородинском сражении», – рассказали в администрации.
Кульминацией памятного дня станет военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Бородинского сражения. Она пройдёт на плац-театре за Батареей Раевского с 14:00 до 15:30.

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#культура
#бородинское поле
#бородино
#можайск
#история
#подмосковье
#московская область
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Певец из Павловского Посада получил спецприз фестиваля «Арзамасские колокола»
07 августа 2024, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сотрудник дома культуры «Филимоновский» Павлово-Посадского городского округа Александр Кустов завоевал награду XIII Международного фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола», сообщает пресс-служба администрации округа.
«Александр Кустов был награжден специальным дипломом жюри фестиваля за вокальное мастерство», — говорится в сообщении.
Фестиваль «Арзамасские колокола» проводился с 28 по 31 июля в Нижегородской области. Культурное мероприятие было приурочено к празднованию обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а также к и 80-летию со дня кончины патриарха Московского и Всея Руси Сергия, который был уроженцем Арзамаса. В конкурсной программе фестиваля приняли участие представители 27 российских регионов, а также артисты из Беларуси и Казахстана.

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#фестиваль
#награда
#павловский посад
#творчество
#искусство
#певец
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В России продолжается голосование за культурную столицу года
07 августа 2024, 12:47

Фото: iStock/lemtal

Продолжается народное онлайн-голосование на конкурсе «Культурная столица 2026 года», в числе претендентов есть подмосковный Зарайск, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Всего на звание культурной столицы России претендуют 26 городов: Зарайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Чита, Владикавказ, Тула, Владимир, Томск, Вологда, Тамбов, Екатеринбург, Сыктывкар, Ижевск, Сургут, Иркутск, Смоленск, Калуга, Рязань, Кемерово, Ростов-на-Дону, Кострома, Псков, Курск, Омск, Нальчик и Мурманск», — говорится в сообщении.
Голосование проводится на платформе портала госуслуг, оно продолжится до 1 декабря. А 12 декабря оргкомитет конкурса на основе результатов голосования и экспертной оценки выберет город-победитель.

Отмечается, что по итогам конкурса 2023 года звание культурной столицы 2024 года получил Нижний Новгород, а культурной столицей 2025 года стал Грозный.

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#голосование
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#культура
#россия
#зарайск
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Проект «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» объединит более 100 работ
07 августа 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

23 августа в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» откроют выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Проект объединит более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых связано с Тарусой. Это Поленов, Борисов-Мусатов, Штейнберг и художники «Тарусской школы Часть работ зрители увидят впервые. Экспозицию дополнит просветительская программа для широкой аудитории», – говорится в сообщении.
Таруса – один из центров современного искусства в России, известный далеко за пределами страны. Это уникальное место считают своей творческой альма-матер художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Там многие годы собираются представители разных творческих направлений со всего мира.

Всего проект продемонстрирует 118 произведений как заметных художников, творивших в Тарусе, так и малоизвестных авторов XX–XXI веков из коллекции музе», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 20 октября.

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Более 17 тыс. детей из 35 регионов России стали соавторами мультфильма о Суздале

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Более 17 тыс. детей из 35 регионов России стали соавторами мультфильма о Суздале
06 августа 2024, 22:29

Фото: iStock / Newlander90

Выходят в свет мультфильм и книга «Наш Суздаль». Их создание стало итогом XVI Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000». В 2024 году он был посвящён 1 000-летию города Суздаля, сообщили в пресс-службе организаторов.
Презентации мультфильма пройдут по всей стране среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. А книгу получат в подарок первоклассники Владимирской области и других регионов – активных участников конкурса.
«Необычный подарок к юбилею сделали Суздалю дети всей России. Соавторами мультфильма и книги стали более 17 тыс. детей из 35 регионов страны, приславших на конкурс свои творческие работы. На основе лучших рисунков дизайнеры и мультипликаторы создали художественные образы. Дети сами озвучили мультфильм и подобрали музыкальное оформление из коллекции русского фольклора», – говорится в сообщении.
Мультфильм «Наш Суздаль» кратко и доступно рассказывает детям об одном из самых древних и красивых городов нашей страны, расположенном во Владимирской области. По мотивам мультфильма издана красочная книга.

Победителям конкурса вручены дипломы и награды от партнёров. Это «Семейный сертификат» на свободное посещение музеев Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сертификаты на посещение мастер-класса в школе «Дымов керамика» в Суздале.

В сентябре победителей пригласят на новую концертно-историческую программу в Московский цирк на Цветном бульваре.

Все подробности можно узнать на сайте проекта.

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На фестивале в Истре приняли более 120 тыс. посетителей и продали 60 тонн сыра

В Жуковском проведут детский авиакосмический салон

В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»
#мультфильмы
#дети
#мультипликация
#книга
#культура
#конкурс
#россия
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На фестивале в Истре приняли более 120 тыс. посетителей и продали 60 тонн сыра
06 августа 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Сырный фестиваль, который прошёл в деревне Дубровское городского округа Истра, за три дня посетили свыше 120 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В первый день фестиваля там побывали порядка 23 тыс. человек, во второй и третий – 54 тыс. и 43 тыс. посетителей соответственно. На фестивале продали 60 тонн сыров, 32 тонны молочной продукции, 10 тонн мясных и колбасных изделий, 8 тонн мёда, 10 тыс. бутылок вина, а также более 15 тыс. единиц сладостей и изделий народных художественных промыслов», – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что свою продукцию на фестиваль привезли фермеры из более чем 50 регионов России. Московскую область представляли 97 производителей.

В заключительный день фестиваля состоялся «Сырный чемпионат 2024». Жюри выбрало его победителем горгонзолу с голубой плесенью «Нежность», изготовленную на сыроварни «Сырный Разгуляй».

В ведомстве также напомнили, что в прошлом году гостями гастрономического фестиваля в Истре стали 116 тыс. человек.

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#московская область
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В Жуковском проведут детский авиакосмический салон
06 августа 2024, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Детский авиационно-космический салон им. И.П. Волка ДАКС-2024 проведут в Жуковском в субботу, 24 августа, мероприятие приурочено ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мероприятия авиасалона будут проводиться в здании Дворца культуры, а также на прилегающей к нему территории», — отмечается в сообщении.
На авиакосмическом салоне откроются различные развлекательно-познавательные площадки, предусмотрена также деловая программа, пресс-конференция, детская концертная программа, церемония награждения победителей и вечерняя музыкальная программа.

Детский авиационно-космический салон начнёт работать в девять утра и закроется в семь вечера. Торжественное открытие назначено на десять утра.

Возрастное ограничение — 6 .

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#жуковский
#дети
#день города
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#самолёты
#авиация
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Умер известный актер из «Глухаря»
Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий
06 августа 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 47 году жизни умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что артиста не стало в минувшую пятницу, 2 августа. Прощание с ним проходит сегодня, во вторник, 6 августа.
Новицкий родился в 1977 году. Окончил ВТУ им. Щукина в 1998-м, затем до 2002 года выступал на сцене театра «Вернисаж». В конце 90-х он стал появляться в кинематографе. Почившую звезду можно увидеть в сериалах «Мент в законе-6», «Кулагины», «Кодекс чести», «Студенты», «Анна Каренина», «Глухарь» и другие.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Вячеслав Гилинов.

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#смерть
#новости
#звёзды
#сериал
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Юные жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе стихов и песен о ПДД
06 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Ljupco

IV Всероссийской конкурс стихов и песен о правилах дорожного движения «Азбука ПДД» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, принять участие в конкурсе приглашают детей и подростков из Московской области, сообщает пресс-служба фонда.
«Цель конкурса — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей при помощи творческих способностей и художественно-эстетических навыков», — говорится в сообщении.
Участниками конкурса могут стать чтецы стихов и исполнители песен в возрасте от пяти до восемнадцати лет.

Конкурсные материалы будут приниматься с 14 августа по 14 сентября. Конкурс приурочен ко «дню рождения» ПДД: 14 августа 1893 года во Франции впервые в мире опубликовали правила дорожного движения для автомобилистов и выданы первые водительские права.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда.

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#песня
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