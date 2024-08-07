Умер заслуженный артист РСФСР Александр Гусев

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На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Александр Гусев. Об этом сообщили в Мурманском областном кукольном театре, которому актер отдал более 40 лет. Гусев родился в Чапаевске Самарской области. Окончив Горьковское театральное училище, он переехал в Мурманск.
Принимал участие в детских и взрослых постановках. Гусева запомнили по образу Герострата в спектакле «Забыть Герострата», а также Камергера из «Голого короля». Кроме того, он был Генри Хиггинсом в «Пигмалионе» и Создателем из «Божественной комедии» Данте.
Гусев оставил след и в кинематографе, сыграв в картине «Морской узел» в 2002 году и офицера НКВД в сериале «Конвой PQ-17».
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