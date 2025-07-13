Умер автор памятника Пушкину в Москве, скульптор и поэт Владимир Буйначёв

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Заслуженный художник России Владимир Буйначёв ушел из жизни в возрасте 87 лет. О его смерти сообщил президент Российской академии художеств Василий Церетели.



Известный скульптор скончался от тяжелой болезни. Президиум Российской академии художеств выразил глубокие соболезнования.

Памятник Буйначёва Пушкину, которого он изготовил в 1999 году, стоит в парке искусств «Музеон», на Крымском валу. В Москве находятся его монументальные произведения «Святой Георгий», «Победительница», «Пегас», «Всадник» и другие.

Владимир Петрович также был писателем и поэтом. Он является автором книги «Новое прочтение "Слова о полку Игореве"».

Екатерина Коршунова

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