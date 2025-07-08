08 июля 2025, 09:41

На 99-м году жизни умерла дрессировщица Нина Корнилова

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончалась заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова, её было 98 лет, сообщили в Большом Московском цирке.





Талант Нины Андреевны и её преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег. Корнилова прославилась своими выступлениями со слонами.



Как отметили в цирке, мастерство дрессуры и артистизм сделали Нину Андреевну одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства.

«Любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть её выступления», — говорится в сообщении.