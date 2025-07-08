Умерла дрессировщица Нина Корнилова
На 99-м году жизни умерла дрессировщица Нина Корнилова
Скончалась заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова, её было 98 лет, сообщили в Большом Московском цирке.
Талант Нины Андреевны и её преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег. Корнилова прославилась своими выступлениями со слонами.
Как отметили в цирке, мастерство дрессуры и артистизм сделали Нину Андреевну одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства.
«Любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть её выступления», — говорится в сообщении.В цирк Нина Корнилова пришла в 1943 году. В 1970 году Нину Андреевну назначили на должность артистки-дрессировщицы.
В начале 2000-х артистка выступала в российских и зарубежных цирках со своими слонятами Гердой и Претти. За номер «Весёлые слонята» Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2021 году ей вручили орден Почета.