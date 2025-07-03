Скончался звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен
Легендарный американский актёр Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает NBC News.
Со слов его менеджера Рона Смита, актёр умер в четверг утром от остановки сердца. Актёра обнаружили без признаков жизни в его дома в Малибу. При этом прибывшие на место полицейские не обнаружили признаков криминального характера смерти артиста.
Напомним, что Мэдсен снялся в таких культовых фильмах как «Убить Билла», «Бешеные псы», «Омерзительная восьмёрка», «Донни Браско», «Город грехов» и многих других.
Также Мэдсен принимал участие в съёмках российской картины «Скорый «Москва-Россия» (2014), где он сыграл роль агента.
В общей сложности его фильмография содержит более 170 кинокартин.
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