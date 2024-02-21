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Умер режиссёр «Союзмультфильма» Владимир Самсонов

21 февраля 2024, 10:02
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

21 февраля скончался режиссёр «Союзмультфильма», автор заставки к программе «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов. Об этом сообщил редактор студии Сергей Капков.
«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем, первым применил редкую технику – живопись на стекле, которую впоследствии довел до совершенства Александр Петров», — сказал Капков.
Владимир Самсонов родился в 1936 году в Уссурийске. Он учился на театральном отделении Московского художественного училища памяти 1905 года, а потом во ВГИКе. После этого Самсонов начал работать в «Союзмультфильме».


Советский и российский режиссёр мультипликационных фильмов Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни. Самсонов придумал и нарисовал заставку к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Он создал такие мультфильмы, как «Очень синяя борода», «Старая игрушка», «Ель», «Огромное небо», «Здесь могут водиться тигры» и многие другие.

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#мультфильмы
#режиссёр
#смерть
#союзмультфильм
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Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Каракасе
21 февраля 2024, 04:35

Фото: официальный Telegram-канал МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в торжественном открытии памятника поэту Александру Пушкину в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Инициатором установки памятника Пушкину в Венесуэле стал посол России Сергей Мелик-Багдасаров.Памятник расположен в одном из древнейших парков города — имени Эсекиэля Саморы — и находится на самом верху холма. Бюст и постамент Александра Сергеевича изготовлены из бронзы в неоклассическом стиле и созданы членом Московского союза художников, скульптором Виталием Шановым.

«Честно скажу, скульптура на фоне венесуэльской природы смотрится невероятно красиво. Наш великий поэт, уверена, был бы доволен. Нет, не был бы. Просто – доволен», – прокомментировала событие Мария Захарова.

Венесуэла стала второй страной, которую посещает глава российского внешнеполитического ведомства в рамках своего турне по Латинской Америке. До этого Сергей Лавров побывал с визитом на Кубе, где провел переговоры с министром иностранных дел Бруно Родригесом и президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

Аналогичный формат предусмотрен и в Каракасе. В программе Лаврова значатся встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро. Кроме того, российский министр примет участие в церемонии открытия бюста Александра Пушкина.

После завершения переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро Лавров отправится в Бразилию, где в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля пройдет встреча глав МИД G20.

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#венесуэла
#пушкин
#памятники
#сергей лавров
#мария захарова
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О жизни каждого из участников «ливерпульской четвёрки» снимут по фильму
Deadline: Сэм Мендес снимет четыре фильма о каждом из участников «Битлз»
21 февраля 2024, 03:04

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment совместно с британским режиссером и лауреатом премии «Оскар» Сэмом Мендесом («Красота по-американски», «1917», «007: Спектр») снимут четыре отдельных фильма про каждого участника рок-группы The Beatles — Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Об этом сообщает издание Deadline.
«Мы хотим, чтобы это был уникальный, захватывающий и эпический кинематографический опыт: четыре фильма, рассказывающих четыре разные точки зрения, которые повествуют единую историю о самой знаменитой группе всех времен. Иметь благословение от Beatles и корпорации Apple сделать это — огромная честь», — заявила партнер Мендеса по компании Neal Street Productions Пиппа Харрис.

По данным издания, Мендес станет режиссером всех четырех фильмов, и впервые корпорация Apple и группа Beatles (сами участники и их родственники) предоставили полную биографию и права на музыку для сценария фильма. Харрис подчеркнула, что идея фильмов о рок-группе возникла у Мендеса год назад, а участники Beatles и семьи музыкантов «с теплотой и энтузиазмом» согласились на производство кинокартин.

Мендес объяснил, что все четыре фильма выйдут в прокат в 2027 году и расскажут взаимосвязанные истории, по одной с точки зрения каждого участника группы.

В ноябре 2023 года последняя песня культовой Ливерпульской четверки Now and Then поднялась на вершины британских чартов. Это позволило «битлам» обновить сразу несколько рекордов. Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18.

Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.

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#кино
#режиссёр
#музыканты
#рок
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На выставке художников Веселовых в Мытищах представлено около 20 работ
20 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка «Воспеть хочу семейный творческий союз!» работает в Мытищинском историко-художественный музей, в экспозиции представлено около 20 живописных картин и офортов, созданных членами Союза художников России, супругами Галиной и Анатолием Веселовыми, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

«На выставке представлены картины, вдохновлённые жизнью в русской глубинке и идеями русского космизма. Все работы несут на себе отпечаток неповторимой яркой личности их создателей, вдохновляют и заставляют задуматься», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 1 марта, возрастные ограничения — 6 . Выставку можно посетить по Пушкинской карте, держателям Менделеевской карты предоставляются скидки.

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#мытищи
#выставка
#художники
#культура
#картины
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Евгения Петросяна после операции отпустили домой
20 февраля 2024, 14:32

Фото: фотобанк Московской области

Эстрадного артиста Евгения Петросяна после операции выписывают из больницы. Ему предстоит длительная реабилитация и амбулаторное лечение, сообщил Telegram-канал Mash.
Врачам пришлось провести операцию Евгению Петросяну после того, как он неудачно в центре Москвы упал на руку. 12 февраля с диагнозом перелом предплечья со смещением юморист попал в больницу, где ему осуществили остеосинтез, зафиксировав отломки хирургическими пластинами из металла.

По сообщению канала, в больнице у Петросяна обострилась хроническая гипертония, поэтому врачи сначала стабилизировали давление, вызванное сопутствующим заболеванием.

Сейчас 78-летний народный артист чувствует себя удовлетворительно. Когда кости руки срастутся ему придётся сделать повторную операцию, чтобы удалить пластины.

Сайт «Радио 1» писал о госпитализации юмориста около года тому назад. Тогда он попал в лечебное учреждение с гипертоническим кризом.


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#врачи
#артист
#больница
#операция
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Участниками фестиваля-конкурса танцев в Лыткарине стали более 320 человек
20 февраля 2024, 10:17

Фото: Владимир Думчев

Более 320 человек из 14 городов Подмосковья и других регионов России приняли участие в десятом фестивале-конкурсе «Ларец танцев-2024», который состоялся на сцене ДК «Мир» в Лыткарине, передаёт корреспондент Владимир Думчев.

«17 танцевальных коллективов представили 57 номеров. Всего на конкурсе было три направления в разных группах и возрастных категориях: русский танец, танцы народов мира и стилизованный народный танец. Жюри оценивало композицию номера, технику танцоров, выразительность и художественное оформление», — говорится в сообщении.

Гран-при конкурса завоевала хореографическая студия «Родник» из Дедовска.

Помимо конкурсных выступлений, в рамках фестиваля были организованы мастер-классы: для ребят 11 лет и младше — «Игры в русском танце», для конкурсантов постарше — «Танцы народов Поволжья (башкирский танец)».

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В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»

Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского

В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»
#лыткарино
#танцы
#фестиваль
#культура
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В Петербурге пройдёт спектакль «Мой бедный Марат»
19 февраля 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Muenz

В Санкт-Петербурге на новой сцене Александринского театра состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».
Режиссёром постановки выступил Сергей Потапов.

«Спектакль приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Это наши история, память и наследие. Через этот спектакль мне бы очень хотелось, чтобы молодёжь ощутила сопричастность со своими прадедами, дедами – всеми, кто выполнял свой долг», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Потапов.

По его словам, зрителям удастся почувствовать опору в героях, которые даже в самые тяжёлые времена сохраняют жизнелюбие, остаются полными надежд, энергии и любви.

Спектакль будет представлен зрителям 24 и 25 февраля.

Ранее в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялся премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко.

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#театр
#спектакль
#санкт-петербург
#мероприятия
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Стало известно, кто бы смог заменить Кологривого в роли Жириновского
Профайлер Давыдов: Молодого Жириновского могли бы сыграть Головин или Борисов
19 февраля 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Профайлер Денис Давыдов заявил, что кроме актёра Никиты Кологривого роль молодого Владимира Жириновского могли бы исполнить Юрий Борисов и Александр Головин.
Последний, по словам эксперта, смог бы исполнить роль политика через преодоление.

«Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — добавил в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Кроме этих артистов он назвал Сергея Юшкевича и Александра Яценко, Павла Деревянко, а также Дмитрия Шевченко в более старшем возрасте политика.

Ранее стало известно, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского.

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#политика
#артист
#кино
#актёр
#искусство
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В парке Электростали открылась выставка изостудии «Серебряная кисть»
19 февраля 2024, 12:22

Фото: Нина Басистая

Выставка картин участников студии «Серебряная кисть» открылась в павильоне парка «Авангард» в Электростали, сообщает корреспондент Нина Басистая.
«Серебряная кисть» — изостудия, в которой занимаются члены клуба «Активное долголетие», студией руководит Марина Коняшина.

«Наш коллектив работает уже более четырёх лет. В студии занимаются около тридцати человек. Каждую пятницу мы шаг за шагом осваиваем премудрости изобразительного искусства», – рассказала Марина Коняшина.
В экспозиции представлены работы, написанные акварелью и акрилом. Выставка продлится до 29 февраля.

Проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.

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#электросталь
#выставка
#активное долголетие
#картины
#культура
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В Ногинске устроили молодёжный фестиваль народного творчества
19 февраля 2024, 11:38

Фото: Ксения Пашуто

Молодёжный фестиваль народного творчества «Богородская зима» состоялся в центре «ПРО молодёжь» в Ногинске, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
Своим творчеством с гостями поделились певцы, выступающие с сольными номерами, а также коллективы, исполняющие песни в народном стиле. В рамках фестиваля также была организована ярмарка и интерактивная программа.
«Особенной популярностью у ребят пользовался мастер-класс по изготовлению браслетов из бусин», — отмечается в сообщении.
Для присутствующих устроили также чаепитие с баранками, а на площадке «Русского дома» юным гостям фестиваля рассказали о быте и традициях русского народа.

Всего в фестивальных мероприятиях приняли участие около 350 человек.

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#ногинск
#фестиваль
#культура
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