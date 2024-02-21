Умер режиссёр «Союзмультфильма» Владимир Самсонов

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Владимир Самсонов родился в 1936 году в Уссурийске. Он учился на театральном отделении Московского художественного училища памяти 1905 года, а потом во ВГИКе. После этого Самсонов начал работать в «Союзмультфильме».«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем, первым применил редкую технику – живопись на стекле, которую впоследствии довел до совершенства Александр Петров», — сказал Капков.
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