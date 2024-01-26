В Подмосковье выпустили мультфильм о правилах обращения с отходами

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Ещё один мультфильм, посвящённый правилам обращений с твёрдыми коммунальными отходами, выпустил Чеховский филиал регионального оператора «МСУ-НТ», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Новый ролик называется «Из жизни Бабы-яги и Кощея Бессмертного». Он посвящён юридическим лицам и предпринимателям, которые не заключают договоры на вывоз отходов, а сбрасывают их в лесах, на обочинах или подкидывают в общие мусорные баки у жилых домов», — отмечается в сообщении.
Мультфильм призван обратить внимание на проблему нелегальных свалок и «серых» возчиков мусора. Он в лёгкой форме разъясняет, как такое безответственное поведение вредит природе и нарушает закон.
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Лев Каштанов