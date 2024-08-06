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Умер известный актер из «Глухаря»

Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий
06 августа 2024, 15:56
Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 47 году жизни умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что артиста не стало в минувшую пятницу, 2 августа. Прощание с ним проходит сегодня, во вторник, 6 августа.


Новицкий родился в 1977 году. Окончил ВТУ им. Щукина в 1998-м, затем до 2002 года выступал на сцене театра «Вернисаж». В конце 90-х он стал появляться в кинематографе. Почившую звезду можно увидеть в сериалах «Мент в законе-6», «Кулагины», «Кодекс чести», «Студенты», «Анна Каренина», «Глухарь» и другие.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Вячеслав Гилинов.

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#россия
#смерть
#новости
#звёзды
#сериал
Юные жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе стихов и песен о ПДД
06 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Ljupco

IV Всероссийской конкурс стихов и песен о правилах дорожного движения «Азбука ПДД» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, принять участие в конкурсе приглашают детей и подростков из Московской области, сообщает пресс-служба фонда.
«Цель конкурса — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей при помощи творческих способностей и художественно-эстетических навыков», — говорится в сообщении.
Участниками конкурса могут стать чтецы стихов и исполнители песен в возрасте от пяти до восемнадцати лет.

Конкурсные материалы будут приниматься с 14 августа по 14 сентября. Конкурс приурочен ко «дню рождения» ПДД: 14 августа 1893 года во Франции впервые в мире опубликовали правила дорожного движения для автомобилистов и выданы первые водительские права.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда.

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#пдд
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#песня
#творчество
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Дни деревень в Заозерье и Грибанине отметили концертами
05 августа 2024, 17:29

Фото: iStock/undefined undefined

Праздники в честь Дня деревни устроили в Грибанине и Заозерье Павлово-Посадского городского округа в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Местных жителей поздравили замглавы Павлово-Посадского округа Владимир Шевелин и руководительница Большедворского территориального отдела Елена Танькина.

«Мы поздравляем всех жителей деревень Грибанино и Заозерье с днём рождениях их малой Родины. В этот день мы вспоминаем историю деревни, её жителей, всех, кто вкладывал свой труд в ее благополучие и процветание. Мы гордимся нашими односельчанами, которые и сейчас не безразличны к судьбам своих деревень», — сказала Елена Танькина.
Гостей праздника ждали танцы, песни, а также концерты, участие в которых приняли коллективы Кузнецовского ДК.

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В Апрелевке отметили День города

В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»

Стала известна программа музыкального фестиваля «Белый цветок» в Клину
#павловский посад
#праздник
#деревня
#концерт
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В Апрелевке отметили День города
05 августа 2024, 10:43

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Празднование Дня города состоялось в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа в субботу, 3 августа, для жителей организовали множество развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках праздничной программы в городе проводились мастер-классы для детей и взрослых и спортивные соревнования, работала ярмарка», — говорится в сообщении.
Торжественная часть состоялась на площади у Дома культуры: там представители администрации округа — замглавы-управделами Елена Кузнецова и начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко — поздравили горожан с праздником и вручили жителям грамоты и благодарственные письма.

День города завершился большим концертом.

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#наро-фоминск
#апрелевка
#день города
#праздник
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В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»
05 августа 2024, 10:33

Фото: пресс-служба фестиваля «RUS_СВЕТ»

Фестиваль «RUS_СВЕТ», направленный на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран СНГ и БРИКС, проведут в Подмосковье. Фестиваль начнётся с открытия блока «Творческий» в музее-заповеднике «Архангельское» 6 августа, а основные праздничные мероприятия будут проходить 9 и 10 августа на территории Павшинской Поймы в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
В фестивале примут участие музыканты и художники из 23 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В программе фестиваля спектакли детских и уличных спектаклей, показ фильма «Чебурашка», мастер-классы и игры от всероссийского проекта «Я в Деле», Geek Puzzle Центра Тульской городской игрушки и Hobby Games, а также турнир по русским шашкам, лоскутное шитьё, создание открыток, плетение фенечек, роспись пряников и пр.

На фестивале будет открыта креативная ярмарка. Всего на двухдневном мероприятии запланированы 40 площадок, которые предложат гостям различные развлечения и зрелища. 9 августа площадки будут работать с 14:00 до 22:00, 10 августа — с 11:00 до 22:00. Праздник завершится гала-концертом, в котором примут участие финалисты конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известные артисты.

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#фестиваль
#красногорск
#миск мо
#брикс
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Стала известна программа музыкального фестиваля «Белый цветок» в Клину
02 августа 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Музыкальный фестиваль «Белый цветок» состоится в Сестрорецком парке Клина 1 сентября, о том, кто примет участие в концертной программе, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Фестиваль завершится грандиозным концертом на главной сцене площади Ледового Дворца, для гостей праздника выступят Ольга Кормухина и Андрей Белов, группы Lori! Lori!, Zventa Sventana, «7Б» и «После 11», а также финалисты Академии современной музыки Белова и Кормухиной», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля на берегах реки Сестры установят арт-объект, для всех участников будут организованы мастер-классы, музыкальные конкурсы и творческие встречи. Запланированы также театральные программы.

Фестиваль «Белый цветок» проводится в Клину с 2019 года при поддержке заслуженной артистки России, певицы Ольги Кормухиной.

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Стартовала всероссийская акция «Культурный маршрут Фанагории»

Россиян пригласили к участию в конкурсе по созданию патриотических образов

Фестиваль «Музей под звёздами» в Серпухове в этом году посвятят контрастам
#клин
#фестиваль
#музыка
#культура
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Стартовала всероссийская акция «Культурный маршрут Фанагории»
01 августа 2024, 22:08

Фото: телеграм-канал музея «Фанагория»

В стране стартовала всероссийская онлайн-акция «Культурный маршрут Фанагории».
Это творческий конкурс, приуроченный к старту работы Международного волонтёрского лагеря на базе музея-заповедника «Фанагория», сообщили его организаторы.
«Участникам нужно будет, например, написать эссе о воспоминаниях, связанных с культурой античного памятника на территории Фанагории, сфотографироваться на фоне мест или предметов, связанных с ней, спеть казачью песню, создать культурный маршрут по Фанагории», – говорится в сообщении.
Участники должны представить работы в пяти номинациях, приуроченных к каждой смене лагеря: «Классические древности юга России» (с 29.07 до 4.08); «Воспоминания о Фанагории» (с 05.08 до 11.08); «Найди Фанагорию» (с 12.08 до 18.08); «Истории казачьих песен» (с 19.08 до 25.08) и «По тропам Фанагории» (с 26.08 до 01.09).

Фото: телеграм-канал музея «Фанагория»

Работы участников оценит комиссия, в состав которой войдут ведущие деятели культуры и искусства Росси. Они выберут 50 лучших работ, которые будут размещены на портале волонтерыкультуры.рф и в группе «Волонтеры культуры» во «ВКонтакте».

Победители станут известны 23 сентября во время проведения V тематической смены «Крымский мост. История вокруг нас». В музее-заповеднике «Фанагория» их наградят специальными призами от программы «Волонтёры культуры».

Узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.

Ознакомиться с правилами проведения акции можно здесь.

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#творчество
#туристический маршрут
#туризм
#культура
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Россиян пригласили к участию в конкурсе по созданию патриотических образов
01 августа 2024, 20:10

Фото: iStock / arcady_31

Россияне могут принять участие в творческом конкурсе по созданию патриотических образов «Традиция побеждать». Об этом сообщили его организаторы.
«На конкурс принимаются творческие работ с изобразительными, словесными и другими элементами, визуализирующими объекты культурного и природного наследия России, природные богатства и историю страны, достижения российской науки и техники», – говорится в сообщении.
Победителей определит экспертный совет, включающий представителей федеральных органов исполнительной власти, ведущих игроков потребительского рынка России, представителей отраслевых ассоциаций и союзов.

Творческие работы победителей конкурса могут быть размещены на продукции российских производителей товаров лёгкой промышленности (например, на канцелярской и текстильной продукции.

Найти информацию о конкурсе и подать заявку на участие в нём можно на сайте Государственной информационной системы промышленности.

Конкур организовали Минпромторг России совместно с Роскачеством при поддержке Комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

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#конкурс
#россия
#патриот
#патриотизм
#культура
#искусство
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Фестиваль «Музей под звёздами» в Серпухове в этом году посвятят контрастам
01 августа 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во дворе Серпуховского историко-художественного музея 10 августа пройдёт традиционный фестиваль «Музей под звёздами». Его посвятят синтезу искусств, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В этом году мероприятие назвали «Контрасты. Маковские». Оно приурочено к закрытию выставки «Маковские. Константин и Владимир». Те, кто побывал на выставке или знаком с творчеством художников, знают, как разительно отличаются их произведения, хотя братья творили в одно время. Тематика их картин вызывает противоположные мысли и эмоции. Контрасты, окружающие нас, станут главной темой фестиваля», – отметили в министерстве.
Организаторы фестиваля считают его задачей популяризацию искусства. Для этого музейные пространства выводят под открытое небо, рассказывая о шедеврах музея в нестандартном формате, объединяя изобразительное искусство с музыкой, танцем и театром.

Хедлайнерами вечера станут джазовый ансамбль солиста Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Фёдора Андреева и джазовая певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Сорокина. Музыканты выступят с программой «Добрый вечер». В концерте также примут участие образцовая танцевальная студия «Сильфида», музыкальная студия «Маэстро» и другие коллективы.

Помимо этого, в программе фестиваля интерактивные точки, фотозона, лотерея и ярмарка мастеров.

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Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде
#культура
#искусство
#музыка
#фестиваль
#серпухов
#живопись
#театр
#подмосковье
#московская область
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Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде
01 августа 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Экскурсию в выставочный зал исторического здания Павловского Посада — Дома Широкова — организовали для членов клуба «Активное долголетие» из города Юбилейный, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского округа.
Активные долголеты осмотрели постоянную экспозицию «Три жизни Дома Широкова», посвящённую истории Павловского Посада и самого знаменитого дома, а также ознакомились с временными выставками.

«Мы в этом городе первый раз. Давно слышали про такой замечательный текстильный край и вот наконец познакомились с его историей. Отличная экскурсия, информации много, экспонаты интересные», — поделились впечатлениями от поездки долголеты из Юбилейного.
Они добавили, что обязательно порекомендуют своим родными свозить сюда детей, потому что знать историю родного края и ближайших городов необходимо — в том числе и для того, чтобы успешно строить будущее.

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#павловский посад
#активное долголетие
#экскурсия
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