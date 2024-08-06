Умер известный актер из «Глухаря»

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek
На 47 году жизни умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что артиста не стало в минувшую пятницу, 2 августа. Прощание с ним проходит сегодня, во вторник, 6 августа.
Новицкий родился в 1977 году. Окончил ВТУ им. Щукина в 1998-м, затем до 2002 года выступал на сцене театра «Вернисаж». В конце 90-х он стал появляться в кинематографе. Почившую звезду можно увидеть в сериалах «Мент в законе-6», «Кулагины», «Кодекс чести», «Студенты», «Анна Каренина», «Глухарь» и другие.
Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Вячеслав Гилинов.
Читайте также:
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао
Умер муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице
Никита Кротов