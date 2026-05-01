Умерла актриса сериалов «Папины дочки» и «Интерны» Евгения Пресникова
В возрасте 86 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова. О смерти актрисы сообщили в группе «ВКонтакте» «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры».
Пресникова входила в число старейших актрис Центрального детского театра (ныне РАМТ) и являлась супругой театрального режиссёра и актёра Виктора Лакирева. Она ушла из жизни 17 апреля. В РАМТ артистка служила с 1962 года.
«Актриса до последней клеточки. Красивая, глубокая, настоящая. Носительница той самой уходящей театральной породы. В семье невероятное горе. Прошу каждого, кто когда-либо встречался с ней на съёмочной площадке, кто выходил с ней на одну сцену или просто помнит её свет, — помяните нашу Женечку и поддержите Виктора Николаевича», — говорится в некрологе.Евгения Михайловна снималась в сериалах «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Интерны». В фильмографии Пресниковой 86 фильмов и сериалов.