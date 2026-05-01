На афишах «Иванушек International» второе слово будут зачёркивать

01 мая 2026, 20:19

Григорьев-Апполонов: «Иванушки International» зачеркнут второе слово на афишах

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил ТАСС, что коллектив будет зачёркивать английское слово на афишах концертов.





По словам Григорьева-Апполонова, приставка «International» изначально носила стёбный характер. Музыканты хотели убрать её ещё пять лет назад.

«Главное — «Иванушки», и у всех это ассоциируется с нами. Это немного юмор, немного конкретики», — пояснил артист.