На афишах «Иванушек International» второе слово будут зачёркивать
Григорьев-Апполонов: «Иванушки International» зачеркнут второе слово на афишах
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил ТАСС, что коллектив будет зачёркивать английское слово на афишах концертов.
По словам Григорьева-Апполонова, приставка «International» изначально носила стёбный характер. Музыканты хотели убрать её ещё пять лет назад.
«Главное — «Иванушки», и у всех это ассоциируется с нами. Это немного юмор, немного конкретики», — пояснил артист.Певец добавил, что предложение зачеркнуть англоязычную приставку в качестве шутки выдвинул их продюсер Игорь Матвиенко. Ранее Матвиенко уже заявлял, что слово «International» («международный») в названии группы окажется зачёркнутым. Он предложил вместо запретов на использование иностранных слов ввести дополнительный налог для желающих сохранить английские названия.