Сергей Зверев объяснил, почему не будет делать пластику у хирурга Киркорова
Сергей Зверев заявил, что не станет делать пластическую операцию у Хайдарова
Известный стилист Сергей Зверев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» заявил, что не станет делать пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова.
Как сообщает NEWS.ru, Зверев заявил, что после историй о неудачных хирургических вмешательствах желание делать пластику пропало у многих. Сам он признался, что решил отложить возможные операции как минимум на 10 лет.
«Очень много негатива было в отношении него (Хайдарова — прим. ред.). И там был не просто скандал, а прямо такой скандал, который всем людям показал, что и звёзды все смертные, и у звёзд тоже бывают неудачи», — сказал Сергей.При этом стилист не исключил обращения к другим, более молодым специалистам, которые, по его мнению, работают хорошо. Однако он добавил: обязательное условие при выборе клиники — наличие реанимационного отделения, поскольку многие места, где делают пластические операции, не имеют должного оснащения.