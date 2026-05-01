Сергей Зверев объяснил, почему не будет делать пластику у хирурга Киркорова

01 мая 2026, 20:30

Сергей Зверев заявил, что не станет делать пластическую операцию у Хайдарова

Известный стилист Сергей Зверев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» заявил, что не станет делать пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова.





Как сообщает NEWS.ru, Зверев заявил, что после историй о неудачных хирургических вмешательствах желание делать пластику пропало у многих. Сам он признался, что решил отложить возможные операции как минимум на 10 лет.

«Очень много негатива было в отношении него (Хайдарова — прим. ред.). И там был не просто скандал, а прямо такой скандал, который всем людям показал, что и звёзды все смертные, и у звёзд тоже бывают неудачи», — сказал Сергей.