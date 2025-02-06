Ушел из жизни заслуженный артист РФ Худолеев, сыгравший в «Улице разбитых фонарей» и «Тихом Доне»

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Веры Комиссаржевской на официальной странице своего сайта.
«Анатолий Григорьевич…. Тонкий, ироничный, нежный, галантный… Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику», — говорится в сообщении.Худолеев, родившийся в 1942 году в Чапаевске, присоединился к труппе театра в 1976-м и за годы работы сыграл более 50 ролей. Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске».
Актер также активно снимался в кино, включая сериалы Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон», а также популярные проекты вроде «Бандитский Петербург», «Тайны Следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Его карьера в кино началась в 1969 году и продолжалась до последних лет.
«Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим. О дате и времени прощания сообщим дополнительно», — уточняет пресс-служба театра.Читайте также:
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